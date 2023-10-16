Блинкен вернулся в Израиль - СМИ

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Энтони Блинкен уже приземлился в Тель-Авиве. Ожидается, что главный дипломат США снова встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Ранее

На прошлой неделе политик провёл тур по шести арабским странам. 12 октября во время встречи с премьер-министром Беньямином Нетаньяху Госсекретарь США заявил, что приверженность Америки безопасности Израиля остаётся железной.

The Washington Post сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует вернуться в Израиль в понедельник после встречи с арабскими лидерами.

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