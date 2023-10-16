Блинкен вернулся в Израиль - СМИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 13103 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 24122 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 34863 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 122000 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 68524 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 85682 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 243908 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77549 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 126619 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168348 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.2м/с
44%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 107357 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 167750 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 83063 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 36381 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 16614 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 122054 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 167851 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 243962 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 284925 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 335676 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 2850 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 16681 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 36452 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 83123 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 61038 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Блинкен вернулся в Израиль - СМИ

Киев • УНН

 • 377762 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник 16 октября вернулся в Израиль. Он должен принять участие в переговорах, касающихся текущего состояния израильско-палестинского противостояния. Об этом сообщает Alarabiya, со ссылкой на Агентство Франс Пресс, передает УНН.

Блинкен вернулся в Израиль - СМИ

Детали

Энтони Блинкен уже приземлился в Тель-Авиве. Ожидается, что главный дипломат США снова встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

Ранее 

На прошлой неделе политик провёл тур по шести арабским странам. 12 октября во время встречи с премьер-министром Беньямином Нетаньяху Госсекретарь США заявил, что приверженность Америки безопасности Израиля остаётся железной.

The Washington Post сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует вернуться в Израиль в понедельник после встречи с арабскими лидерами. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен призвал Китай повлиять на Ближний Восток, чтобы другие государства не нападали на Израиль

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,566.81