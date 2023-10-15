Блінкен закликав Китай вплинути на Близькій Схід, аби інші держави не нападали на Ізраїль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Пекін використати свій вплив на Близькому Сході, щоб запобігти нападу інших державних чи недержавних утворень на Ізраїль і розширенню його війни з ХАМАС. Про це повідомляє Держдепартамент США, пише Bloomberg, передає УНН.
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Блінкен розмовляв з міністром закордонних справ Ван І перед від'їздом з Ер-Ріяда, де головний дипломат США намагався зміцнити підтримку Ізраїлю серед арабських країн, заявив речник Держдепу Метью Міллер.
Це був їхній перший дзвінок після нападу ХАМАС на Ізраїль тиждень тому.
Представник президента Джо Байдена перебуває у дипломатичному турі Близьким Сходом, відвідуючи Ізраїль, Катар, Йорданію, Бахрейн та Об’єднані Арабські Емірати, а також Саудівську Аравію.
США були особливо стурбовані тим, що Хезболла відкриває додатковий фронт у війні на північному кордоні Ізраїлю. Китай підтримує тісні стосунки з Іраном і допоміг Тегерану в досягненні знакової дипломатичної розрядки напруженості з Саудівською Аравією на початку цього року.
Згідно із заявою міністерства закордонних справ у Пекіні, Ван підтвердив позицію Китаю, що він виступає проти будь-яких дій, які завдають шкоди цивільному населенню, і засуджує всі дії, які порушують міжнародне право.
«Китай вважає, що захист власної безпеки однієї країни не може відбуватися за рахунок шкоди невинним цивільним особам», — сказав Ван у заяві. «Немає виходу військовими засобами, і зупинка насильства насильством лише створить порочне коло».
Згідно із заявою міністерства, Ван закликав США взяти на себе провідну роль у конструктивній ролі для просування політичних рішень. Він привітав нещодавнє покращення відносин Китаю зі США та закликав адміністрацію Байдена поважати ключові інтереси та основні проблеми Китаю.
Нагадаємо
Китай висловив підтримку щодо негайного припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Це стало відомо після телефонної розмови, яку провів спеціальний посланець КНР з представником Палестинської влади.