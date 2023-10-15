Блінкен закликав Китай вплинути на Близькій Схід, аби інші держави не нападали на Ізраїль

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 3166 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 10317 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 23161 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 94772 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 167486 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 172137 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 136269 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136878 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87400 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94062 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 7530 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 12095 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 16070 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 15798 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 11659 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 3132 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 172124 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232712 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 381101 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 317928 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12841 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18073 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34590 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31130 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 136263 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Блінкен закликав Китай вплинути на Близькій Схід, аби інші держави не нападали на Ізраїль

Київ • УНН

 • 620356 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Пекін використати свій вплив на Близькому Сході, щоб запобігти нападу інших державних чи недержавних утворень на Ізраїль і розширенню його війни з ХАМАС. Про це повідомляє Держдепартамент США, пише Bloomberg, передає УНН.

Блінкен закликав Китай вплинути на Близькій Схід, аби інші держави не нападали на Ізраїль

Деталі 

Блінкен розмовляв з міністром закордонних справ Ван І перед від'їздом з Ер-Ріяда, де головний дипломат США намагався зміцнити підтримку Ізраїлю серед арабських країн, заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Це був їхній перший дзвінок після нападу ХАМАС на Ізраїль тиждень тому.

Представник президента Джо Байдена перебуває у дипломатичному турі Близьким Сходом, відвідуючи Ізраїль, Катар, Йорданію, Бахрейн та Об’єднані Арабські Емірати, а також Саудівську Аравію.

США були особливо стурбовані тим, що Хезболла відкриває додатковий фронт у війні на північному кордоні Ізраїлю. Китай підтримує тісні стосунки з Іраном і допоміг Тегерану в досягненні знакової дипломатичної розрядки напруженості з Саудівською Аравією на початку цього року.

Згідно із заявою міністерства закордонних справ у Пекіні, Ван підтвердив позицію Китаю, що він виступає проти будь-яких дій, які завдають шкоди цивільному населенню, і засуджує всі дії, які порушують міжнародне право.

«Китай вважає, що захист власної безпеки однієї країни не може відбуватися за рахунок шкоди невинним цивільним особам», — сказав Ван у заяві. «Немає виходу військовими засобами, і зупинка насильства насильством лише створить порочне коло».

Згідно із заявою міністерства, Ван закликав США взяти на себе провідну роль у конструктивній ролі для просування політичних рішень. Він привітав нещодавнє покращення відносин Китаю зі США та закликав адміністрацію Байдена поважати ключові інтереси та основні проблеми Китаю.

Нагадаємо

Китай висловив підтримку щодо негайного припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Це стало відомо після телефонної розмови, яку провів спеціальний посланець КНР з представником Палестинської влади.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.28
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32