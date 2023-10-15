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Блинкен призвал Китай повлиять на Ближний Восток, чтобы другие государства не нападали на Израиль

Киев • УНН

 • 620356 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Пекин использовать свое влияние на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить нападение других государственных или негосударственных образований на Израиль и расширение его войны с ХАМАС. Об этом сообщает Госдепартамент США, пишет Bloomberg, передает УНН.

Блинкен призвал Китай повлиять на Ближний Восток, чтобы другие государства не нападали на Израиль

Детали 

Блинкен разговаривал с министром иностранных дел Ван И перед отъездом из Эр-Рияда, где главный дипломат США пытался укрепить поддержку Израиля среди арабских стран, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Это был их первый звонок после нападения ХАМАС на Израиль неделю назад.

Представитель президента Джо Байдена находится в дипломатическом туре по Ближнему Востоку, посещая Израиль, Катар, Иорданию, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, а также Саудовскую Аравию.

США были особенно обеспокоены тем, что Хезболла открывает дополнительный фронт в войне на северной границе Израиля. Китай поддерживает тесные отношения с Ираном и помог Тегерану в достижении знаковой дипломатической разрядки напряженности с Саудовской Аравией в начале этого года.

Согласно заявлению министерства иностранных дел в Пекине, Ван подтвердил позицию Китая, что он выступает против любых действий, которые наносят ущерб гражданскому населению, и осуждает все действия, которые нарушают международное право.

«Китай считает, что защита собственной безопасности одной страны не может происходить за счёт ущерба невиновным гражданским лицам», — сказал Ван в заявлении. «Нет выхода военными средствами, и остановка насилия насилием лишь создаст порочный круг».

Согласно заявлению министерства, Ван призвал США взять на себя ведущую роль в конструктивной роли для продвижения политических решений. Он приветствовал недавнее улучшение отношений Китая с США и призвал администрацию Байдена уважать ключевые интересы и основные проблемы Китая.

Напомним

Китай выразил поддержку в отношении немедленного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАСом. Это стало известно после телефонного разговора, который провел специальный посланник КНР с представителем Палестинских властей.

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