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Китай висловився за негайне припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАСом

Китай висловився за негайне припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАСом

Київ • УНН

 • 465981 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Китай висловив підтримку щодо негайного припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Це стало відомо після телефонної розмови, яку провів спеціальний посланець КНР з представником Палестинської влади. Про це пише South China Morning Post, передає УНН.

Деталі

У середу Китай активізував свої дипломатичні зусилля щодо збройного протистояння між Ізраїлем і ХАМАС. Згідно повідомлення китайського МЗС, відбулася телефонна розмова між представниками Китаю та Палестини. Сторони представляли Чжай Цзюнь, спеціальний посланець Китаю у справах Близького Сходу та Амаль Джадоу, перший заступник міністра закордонних справ Палестини.

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Чжай сказав, що Китай глибоко засмучений війною між Ізраїлем і ХАМАС, а також смертельними й пораненими внаслідок неї.

«Головним пріоритетом зараз є негайне припинення вогню та захист мирних жителів», — заявив китайський чиновник.

Він також закликав міжнародну спільноту працювати разом для деескалації насильства та надати палестинцям гуманітарну допомогу.

«Китай сприятиме переговорам, а також відіграватиме конструктивну роль у просуванні всеосяжного, справедливого та тривалого вирішення питання Палестини», — додав Чжай.

Раніше УНН повідомляв, що кількість жертв в Ізраїлі в результаті атаки ХАМАС досягла 1300 осіб.

Також Червоний Хрест підтвердив, що перебуває у постійному контакті із бойовиками ХАМАС, намагаючись забезпечити звільнення заручників, захоплених на півдні Ізраїлю минулими вихідними.

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