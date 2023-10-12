Китай висловився за негайне припинення вогню у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАСом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Китай висловив підтримку щодо негайного припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Це стало відомо після телефонної розмови, яку провів спеціальний посланець КНР з представником Палестинської влади. Про це пише South China Morning Post, передає УНН.
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У середу Китай активізував свої дипломатичні зусилля щодо збройного протистояння між Ізраїлем і ХАМАС. Згідно повідомлення китайського МЗС, відбулася телефонна розмова між представниками Китаю та Палестини. Сторони представляли Чжай Цзюнь, спеціальний посланець Китаю у справах Близького Сходу та Амаль Джадоу, перший заступник міністра закордонних справ Палестини.
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Чжай сказав, що Китай глибоко засмучений війною між Ізраїлем і ХАМАС, а також смертельними й пораненими внаслідок неї.
«Головним пріоритетом зараз є негайне припинення вогню та захист мирних жителів», — заявив китайський чиновник.
Він також закликав міжнародну спільноту працювати разом для деескалації насильства та надати палестинцям гуманітарну допомогу.
«Китай сприятиме переговорам, а також відіграватиме конструктивну роль у просуванні всеосяжного, справедливого та тривалого вирішення питання Палестини», — додав Чжай.
Раніше УНН повідомляв, що кількість жертв в Ізраїлі в результаті атаки ХАМАС досягла 1300 осіб.
Також Червоний Хрест підтвердив, що перебуває у постійному контакті із бойовиками ХАМАС, намагаючись забезпечити звільнення заручників, захоплених на півдні Ізраїлю минулими вихідними.