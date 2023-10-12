Китай высказался за немедленное прекращение огня в конфликте между Израилем и ХАМАСом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Китай выразил поддержку относительно немедленного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАСом. Это стало известно после телефонного разговора, который провел специальный посланник КНР с представителем Палестинских властей. Об этом пишет South China Morning Post, передает УНН.
Детали
В среду Китай активизировал свои дипломатические усилия в отношении вооруженного противостояния между Израилем и ХАМАСом. Согласно сообщению китайского МИД, состоялся телефонный разговор между представителями Китая и Палестины. Стороны представляли Чжай Цзюнь, специальный посланник Китая по делам Ближнего Востока и Амаль Джадоу, первый заместитель министра иностранных дел Палестины.
Цитата
Чжай сказал, что Китай глубоко опечален войной между Израилем и ХАМАСом, а также смертельными и ранеными в результате нее.
«Главным приоритетом сейчас является немедленное прекращение огня и защита мирных жителей», — заявил китайский чиновник.
Он также призвал международное сообщество работать вместе для деэскалации насилия и предоставить палестинцам гуманитарную помощь.
«Китай будет способствовать переговорам, а также играть конструктивную роль в продвижении всеобъемлющего, справедливого и длительного решения вопроса Палестины», — добавил Чжай.
Ранее УНН сообщал, что количество жертв в Израиле в результате атаки ХАМАС достигло 1300 человек.
Также Красный Крест подтвердил, что находится в постоянном контакте с боевиками ХАМАС, пытаясь обеспечить освобождение заложников, захваченных на юге Израиля в минувшие выходные.