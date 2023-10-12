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Червоний Хрест контактує з ХАМАС, щоб спробувати звільнити заручників

Червоний Хрест контактує з ХАМАС, щоб спробувати звільнити заручників

Київ • УНН

 • 347661 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Червоний Хрест заявив, що перебуває у постійному контакті із бойовиками ХАМАС, намагаючись забезпечити звільнення заручників, захоплених на півдні Ізраїлю минулими вихідними, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Регіональний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на Близькому Сході Фабріціо Карбоні заявив, що не надаватиме жодних подробиць, щоб не поставити під загрозу переговори.

Розмовляючи з журналістами в Женеві, Карбоні не сказав, наприклад, чи знав МКЧХ, скільки людей утримується і де саме вони перебувають.

«Ми ведемо регулярний діалог з ХАМАС - це те, що ми робимо в усьому світі. Що стосується змісту діалогу: я можу просто сказати, що це постійна взаємодія», — сказав він.

Карбоні сказав, що гуманітарна організація також контактувала з ізраїльською владою, яка заявила, що близько 150 людей утримуються в заручниках у секторі Газа, яким керує ХАМАС.

Нагадаємо

Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що на ранок 12 жовтня військові повідомили сім'ї 81 заручника, яких ХАМАС утримує в секторі Газа. ХАМАС та Ісламський джихад стверджують, що утримують 130 заручників, за деякими даними, щонайменше 200 утримуються в секторі Газа.

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