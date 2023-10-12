Красный Крест контактирует с ХАМАС, чтобы попытаться освободить заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Красный Крест заявил, что находится в постоянном контакте с боевиками ХАМАС, пытаясь обеспечить освобождение заложников, захваченных на юге Израиля в минувшие выходные, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
Региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем Востоке Фабрицио Карбони заявил, что не будет предоставлять никаких подробностей, чтобы не поставить под угрозу переговоры.
Разговаривая с журналистами в Женеве, Карбони не сказал, например, знал ли МККК, сколько людей удерживается и где именно они находятся.
«Мы ведем регулярный диалог с ХАМАС - это то, что мы делаем во всем мире. Что касается содержания диалога: я могу просто сказать, что это постоянное взаимодействие», — сказал он.
Карбони сказал, что гуманитарная организация также контактировала с израильскими властями, которые заявили, что около 150 человек удерживаются в заложниках в секторе Газа, которым управляет ХАМАС.
Напомним
Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что на утро 12 октября военные уведомили семьи 81 заложника, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. ХАМАС и Исламский джихад утверждают, что удерживают 130 заложников, по некоторым данным, по меньшей мере 200 удерживаются в секторе Газа.