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В Ізраїлі через атаку ХАМАС уже 1300 жертв, у секторі Газа зафіксували 1200 загиблих

В Ізраїлі через атаку ХАМАС уже 1300 жертв, у секторі Газа зафіксували 1200 загиблих

Київ • УНН

 • 365053 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість жертв в Ізраїлі в результаті атаки ХАМАС досягла 1300 осіб. У секторі Газа зафіксували вже 1200 загиблих. Про це УНН інформує з посиланням на дані The Times of Israel та Al Jazeera.

Деталі

За повідомленнями івритомовних ЗМІ, кількість загиблих в Ізраїлі з початку війни продовжує зростати і досягла 1300 осіб. Близько 3300 людей отримали поранення, у тому числі 28 у критичному стані та 350 - у тяжкому.

Доля приблизно 150 людей, викрадених і вивезених до сектора Газа під час атаки палестинського ісламістьского угруповання ХАМАС, досі залишається незрозумілою.

Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі каже, що наразі військові повідомили сім'ї 81 заручника, яких ХАМАС утримує в секторі Газа. "Ми усвідомлюємо невизначеність, але існує протиріччя між надійністю та швидкістю, і розуміння того, що відбувається на землі, має бути точним", - сказав він у розмові з журналістами.

ХАМАС та Ісламський джихад стверджують, що утримують 130 заручників, за деякими даними, щонайменше 200 утримуються в секторі Газа.

Водночас палестинське міністерство охорони здоров'я повідомляє, що кількість загиблих у секторі Газа зросла до 1200, близько 5600 отримали поранення. 

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари, з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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