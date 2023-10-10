Армія оборони Ізраїлю на ніч вдарила по понад 200 цілях у Газі

Цитата

“Останніми годинами військові літаки і кораблі ЦАХАЛу атакували багато об'єктів терористичних організацій у всьому секторі Газа. Протягом ночі десятки винищувачів атакували понад 200 цілей у районі Рімал і Хан-Юніс”, - йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

מטוסי קרב וכלי שיט של צה"ל תקפו בשעות האחרונות מטרות רבות של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה.



עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכונת רימאל ובחאן יונס>> pic.twitter.com/lIO6Z5tBri

Зокрема, були атаковані - військова інфраструктура бойовиків, розташована в Хан-Юнісі, склад зброї у мечеті, квартира, яку використовувала ХАМАС і висотна вежа.

בין היתר, תקפו המטוסים תשתית צבאית של ארגון הטרור גא"פ הממוקם בחאן יונס, מחסן אמצעי לחימה בשימוש חמאס הממוקם במסגד, תשתית מבצעית ששימשה פעילים בארגון הטרור חמאס>> pic.twitter.com/Juxl8RXppn

ЦАХАЛ оприлюднив відеозаписи, на яких зафіксовані деякі з ударів.

בנוסף, תקפו המטוסים דירה מבצעית של פעיל חמאס במערך הנ"ט, תשתית המשמשת את אחד מבכירי הארגון ונכס אשר שימש את פעילי הארגון וממוקם בבניין רב קומות בשכונת אל פורקן>> pic.twitter.com/7RK1ku6PRx

Доповнення

Головний речник Армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що військові відновили контроль над кордоном Гази після того, як терористи ХАМАСу підірвали частини прикордонного паркану під час нападу в суботу вранці. За його словами, 10 жовтня проникнень на цій ділянці не було. Війська працюють над мінуванням ділянок біля кордону Гази. За даними ЦАХАЛ, на території Ізраїлю все ще переховується невелика кількість терористів.



Додамо



Високопоставлений чиновник ХАМАСу Аль-Джазірі Мусса Абу Марзук заявив, що угруповування відкрите до обговорень можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки «досягло своїх цілей».

