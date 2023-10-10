ХАМАС готовий до мирних переговорів з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Високопоставлений чиновник ХАМАСу Аль-Джазірі Мусса Абу Марзук заявив, що угруповування відкрите до обговорень можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки «досягло своїх цілей». Про це пише Reuters, передає УНН.
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У телефонному інтерв’ю Аль-Джазірі Мусса Абу Марзук сказав, що ХАМАС відкритий до «чогось подібного» та «всіх політичних діалогів», коли його запитали, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню.
Нагадаємо
Звертаючись до нації у телевізійній промові прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у війні, щоб забезпечити своє існування, і що світ не бачив звірств, які вчиняє ХАМАС, з часів ІДІЛ.