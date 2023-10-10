ХАМАС готовий до мирних переговорів з Ізраїлем

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У телефонному інтерв’ю Аль-Джазірі Мусса Абу Марзук сказав, що ХАМАС відкритий до «чогось подібного» та «всіх політичних діалогів», коли його запитали, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню.

Нагадаємо

Звертаючись до нації у телевізійній промові прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у війні, щоб забезпечити своє існування, і що світ не бачив звірств, які вчиняє ХАМАС, з часів ІДІЛ.