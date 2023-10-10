ХАМАС готов к мирным переговорам с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Высокопоставленный чиновник ХАМАСа Аль-Джазири Мусса Абу Марзук заявил, что группировка открыта к обсуждениям возможного перемирия с Израилем, поскольку «достигло своих целей». Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В телефонном интервью Аль-Джазири Мусса Абу Марзук сказал, что ХАМАС открыт для «чего-то подобного» и «всех политических диалогов», когда его спросили, желает ли исламистская группа обсудить возможное прекращение огня.
Напомним
Обращаясь к нации в телевизионной речи прем’Йер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в войне, чтобы обеспечить свое существование, и что мир не видел зверств, совершаемых ХАМАСом со времен ИГИЛ.