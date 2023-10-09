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Нетаньяху порівняв звірства ХАМАСу зі злочинами ІДІЛ

Нетаньяху порівняв звірства ХАМАСу зі злочинами ІДІЛ

Київ • УНН

 • 585726 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Звертаючись до нації у телевізійній промові прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває у війні, щоб забезпечити своє існування, і що світ не бачив звірств, які вчиняє ХАМАС, з часів ІДІЛ. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

Цитата 

«Ми на третьому дні операції, — починає він. «Ми боремось за наш дім, та ведемо війну, щоб забезпечити наше існування, війну, яку ми виграємо», — заявив прем’єр-міністр. «Цю війну нав’язав нам мерзенний ворог — дикунами, які оспівують вбивство жінок, дітей і літніх людей».

Нетаньяху додав: «Звірства, скоєні ХАМАСом, світ не бачив з часів звірств ІДІЛ. Дітей, пов’язаних і страчених разом з рештою їхніх сімей, молодих дівчат і хлопців, розстріляних у спину, страчених та інші звірства, які я не буду тут описувати».

«Ми завжди знали, що таке ХАМАС. Тепер весь світ знає. Хамас – це ІДІЛ. І ми переможемо [ХАМАС -  ред.] так само, як цивілізований світ переміг ІДІЛ», - наголосив високопосадовець Ізраїлю.

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Нагадаємо

Терористичне угруповання ХАМАС погрожує розпочати страту заручників у відповідь на удари Ізраїлю в Газі, здійснені без попереджень.

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