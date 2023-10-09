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Нетаньяху сравнил зверства ХАМАСа с преступлениями ИГИЛ

Нетаньяху сравнил зверства ХАМАСа с преступлениями ИГИЛ

Киев • УНН

 • 585725 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Обращаясь к нации в телевизионной речи премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в войне, чтобы обеспечить свое существование, и что мир не видел зверств, совершаемых ХАМАСом со времен ИГИЛ. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Цитата 

«Мы на третьем дне операции, — начинает он. «Мы боремся за наш дом, и ведем войну, чтобы обеспечить наше существование, войну, которую мы выигрываем», — заявил премье-министр. «Эту войну навязал нам мерзкий враг — дикарями, воспевающими убийство женщин, детей и пожилых людей».

Нетаньяху добавил: «Зверства, совершенные ХАМАСом, мир не видел со времен зверств ИГИЛ. Детей, связанных и казненных вместе с остальными их семьями, молодых девушек и парней, расстрелянных в спину, казненных и другие зверства, которые я не буду здесь описывать».

«Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир знает. Хамас – это ИГИЛ. И мы одержим победу одержав победу [ХАМАС -  ред.] так же, как цивилизованный мир победил ИГИЛ», - подчеркнул высокопоставленный чиновник Израиля.

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Напомним

Террористическая группировка ХАМАС угрожает начать казнь заложников в ответ на удары Израиля в Газе, совершенные без предупреждений.

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