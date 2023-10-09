У ХАМАС пригрозили розпочати страти заручників у відповідь на удари Ізраїлю

Деталі

У ХАМАС заявили, що "будь-який напад на наших людей, які перебувають у своїх будинках" матиме відповідь у вигляді страти цивільних заручників, яка транслюватиметься за допомогою відео та аудіо.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ми почали. Ізраїль переможе: Нетаньяху показав відео ударів по Газі

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.

Як повідомляв УНН, ХАМАС стверджує, що утримує в заручниках 130 людей.