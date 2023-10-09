У ХАМАС пригрозили розпочати страти заручників у відповідь на удари Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Терористичне угруповання ХАМАС погрожує розпочати страту заручників у відповідь на удари Ізраїлю в Газі, здійснені без попереджень. Таку заяву зробив речник ХАМАС, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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У ХАМАС заявили, що "будь-який напад на наших людей, які перебувають у своїх будинках" матиме відповідь у вигляді страти цивільних заручників, яка транслюватиметься за допомогою відео та аудіо.
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Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ВПС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.
Як повідомляв УНН, ХАМАС стверджує, що утримує в заручниках 130 людей.