ЗС Ізраїлю: військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою, але бойовики можуть ще залишатися
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Головний речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні із сектором Газа, повідомило у понеділок The Times of Israel, пише УНН.
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Він сказав, що випадки зіткнень між військами та палестинськими бойовиками за останні кілька годин були "поодинокими".
Хагарі заявив, що у регіональній раді Шаар-ха-Негев військові вбили трьох терористів; у Беері один був убитий; у Холіті та Суфі п'ятеро людей було вбито; а в Алумімі четверо було вбито.
За його словами, нині в жодному з міст бойових дій немає.
"Цілком можливо, що в цьому районі все ще є терористи", - зазначив Хагарі.
Хагарі вказав, що від порушень на кордоні з сектором Газа фізично охоронятимуть танки, які підтримуватимуться бойовими вертольотами та безпілотниками.
Він повідомив, що армія евакуювала 15 з 24 міст на кордоні і продовжить евакуацію решти найближчого дня. За його словами, на цьому етапі Сдерот не буде евакуйовано.
Хагарі зазначив, що з початку бойових дій у суботу вранці у бік Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.
Щодо призову резервістів, Хагарі заявил, що ЦАХАЛ "ніколи не мобілізував так швидко стільки резервістів — 300 000 резервістів за 48 годин".
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди.
В Ізраїлі за минулу добу вдалося врятувати українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа.