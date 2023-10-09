ВС Израиля: военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой, но боевики могут еще оставаться

Детали

Он сказал, что случаи столкновений между войсками и палестинскими боевиками за последние несколько часов были "единичными".

Хагари заявил, что в региональном совете Шаар-ха-Негев военные убили трех террористов; в Беэре один был убит; в Холите и Суфе пять человек были убиты; а в Алумиме четверо были убиты.

По его словам, сейчас ни в одном из городов боевых действий нет.

"Вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы", - отметил Хагари.

Хагари указал, что от нарушений на границе с сектором Газа физически будут охранять танки, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками.

Он сообщил, что армия эвакуировала 15 из 24 городов на границе и продолжит эвакуацию до конца ближайшего дня. По его словам, на данном этапе Сдерот не будет эвакуирован.

Хагари отметил, что с начала боевых действий в субботу утром в сторону Израиля было выпущено около 4400 ракет.

Что касается призыва резервистов, Хагари заявил, что ЦАХАЛ "никогда не мобилизовал так быстро столько резервистов - 300 000 резервистов за 48 часов".

Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды.

В Израиле за минувшие сутки удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа.