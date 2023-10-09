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МЗС: в Ізраїлі розшукали 5 громадян, є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа

МЗС: в Ізраїлі розшукали 5 громадян, є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа

Київ • УНН

 • 536578 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Ізраїлі вдалося врятувати українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа. Про це повідомив у понеділок речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.

Цитата

"Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства", - повідомив Ніколенко у Facebook.

З його слів, хлопчику надано медичну та психологічну допомогу.

"Вдалося розшукати п'ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю", - зазначив він.

"Водночас з'явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Перевіряємо. (...) Отримали інформацію про можливу загибель українця в Секторі Газа. Очікуємо офіційного підтвердження", - вказав речник МЗС.

Деталі

Загалом за минулу добу, з його слів, оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. "Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - зазначив Нвколенко.

Щодо сектору Газа речник МЗС зазначив, що дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок із українською громадою. "Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути", - додав він.

Доповнення

7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомлялося, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю. Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебували під сильним ракетним обстрілом на тлі широкомасштабної атаки.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни". В Ізраїлі уряд офіційно запровадив воєнний стан.

Кількість жертв в Ізраїлі перевищила 700 людей. ХАМАС заявив, що тримає ізраїльських заручників.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.

8 жовтня у МЗС повідомляли, що триває робота задля отримання офіційного підтвердження можливої смерті 1 громадянки України.

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