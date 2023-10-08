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В Ізраїлі уряд офіційно запровадив воєнний стан

В Ізраїлі уряд офіційно запровадив воєнний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Уряд Ізраїлю підтримав офіційне запровадження воєнного стану по всій країні. Про це повідомили в Офісі прем’єр-міністра Ізраїлю, передає УНН.

Цитата

"Політико-безпековий кабінет вчора ввечері (7 жовтня — ред.) затвердив воєнний стан", - йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалене відповідно до статті 40 Основного закону про уряд, яким регулюється, що проголосити війну країна може тільки за наявності офіційного рішення уряду. Відтак ізраїльська армія має право проводити "значну військову діяльність".

Нагадаємо

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю з території сектора Гази. За повідомленнями різних джерел до кількох десятків громадян Ізраїлю можуть бути у заручниках. В результаті наземних дій бойовиків ХАМАС та ракетного удару по території Ізраїлю, станом на 8 жовтня, повідомлялося про понад 350 загиблих.

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