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В Израиле правительство официально ввело военное положение

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Правительство Израиля поддержало официальное введение военного положения по всей стране. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Израиля, передает УНН.

Цитата

"Политико-безопасностный кабинет вчера вечером (7 октября — ред.) утвердил военное положение", - говорится в сообщении.

Решение принято в соответствии со статьей 40 Основного закона О правительстве, которым регулируется, что провозгласить войну страна может только при наличии официального решения правительства. Поэтому израильская армия имеет право проводить "значительную военную деятельность".

Напомним

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС ворвались на территорию Израиля с территории сектора Газа. По сообщениям различных источников до нескольких десятков граждан Израиля могут быть в заложниках. В результате наземных действий боевиков ХАМАС и ракетного удара по территории Израиля, по состоянию на 8 октября, сообщалось о более 350 погибших.

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