Кількість загиблих через напад ХАМАСу на Ізраїль перевищила 700 людей

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Чиновники МОЗ Ізраїлю зазначають, що внаслідок нападу загинуло понад 700 осіб та 2100 поранено.

Ізраїльські війська продовжують боротьбу з озброєними бойовиками ХАМАС, очищаючи населені пункти вздовж кордону, і виявляють більше тіл громадян Ізраїлю.

Нагадаємо

Раніше УНН писало, що за повідомленнями The Times of Israel кількість загиблих в результаті ХАМАС зросла до 600 осіб.