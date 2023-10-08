Кількість загиблих через напад ХАМАСу на Ізраїль перевищила 700 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Унаслідок терористичного нападу ХАМАСу на Ізраїль кількість загиблих збільшилась до понад 700 осіб. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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Чиновники МОЗ Ізраїлю зазначають, що внаслідок нападу загинуло понад 700 осіб та 2100 поранено.
Ізраїльські війська продовжують боротьбу з озброєними бойовиками ХАМАС, очищаючи населені пункти вздовж кордону, і виявляють більше тіл громадян Ізраїлю.
Нагадаємо
Раніше УНН писало, що за повідомленнями The Times of Israel кількість загиблих в результаті ХАМАС зросла до 600 осіб.