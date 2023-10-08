Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 600 – ЗМІ

Орієнтовна кількість загиблих під час нападу ХАМАС на прикордонні поселення в Ізраїлі сьогодні вдень різко зросла з 300 сьогодні вранці до приблизно 600.

Представник ZAKA, групи добровольців, яка займається загиблими після терористичних атак, повідомив, що понад 600 ізраїльтян було вбито.

Тіла виявляються в той час, як ізраїльські сили продовжують битися з бойовиками ХАМАС, витісняючи їх з населених пунктів уздовж кордону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: у МЗС підтвердили загибель в Ізраїлі двох українок

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки з території сектора Гази. Терористи проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по цілях терористів ХАМАС і Лівану.