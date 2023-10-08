Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 600 – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. За повідомленнями The Times of Israel кількість загиблих в результаті ХАМАС зросла до 600 осіб, пише УНН.
Орієнтовна кількість загиблих під час нападу ХАМАС на прикордонні поселення в Ізраїлі сьогодні вдень різко зросла з 300 сьогодні вранці до приблизно 600.
Представник ZAKA, групи добровольців, яка займається загиблими після терористичних атак, повідомив, що понад 600 ізраїльтян було вбито.
Тіла виявляються в той час, як ізраїльські сили продовжують битися з бойовиками ХАМАС, витісняючи їх з населених пунктів уздовж кордону.
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Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки з території сектора Гази. Терористи проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по цілях терористів ХАМАС і Лівану.