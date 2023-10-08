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В МИД подтвердили гибель в Израиле двух украинок

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. В Израиле погибли по меньшей мере двое граждан Украины. Сейчас принимаются меры для возвращения тел погибших домой. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер иностранных дел Украины Олег Николенко.

Детали

«Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками», - подчеркнул Николенко.

Напомним

Из-за развертывания боевых действий в Израиле в оперативный штаб помощи украинского МИД в течение суток обратилось 80 граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации безопасности и порядке действий в контексте обеспечения собственной безопасности.

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