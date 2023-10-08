До МЗС звернулись майже 100 українців, через події в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Через розгортання бойових дій в Ізраїлі до оперативного штабу допомоги українського МЗС впродовж доби звернулось 80 громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки. Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколаєнко, передає УНН.
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“За минулу добу українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни. Допомогли 1 родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для 2 родин на тлі скасованих авіарейсів. Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян”,
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Оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює цілодобово.
Ніколаєнко також зазначив, що робота щодо отримання офіційного підтвердження можливої смерті однієї громадянки України ще триває. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила.
Українське посольство тримає постійний контакт із ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями та інститутом судової медицини Ізраїлю.
Дбають в українському МЗС і про українців, які нині знаходяться в Секторі Газа. Наші дипломати розробляють маршрути екстреного виїзду із анклаву, в разі настання такої потреби.
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Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. Терористи проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по цілях терористів ХАМАС і Лівану.