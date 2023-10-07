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ЦАХАЛ завдає повітряних ударів по цілях терористів ХАМАС

ЦАХАЛ завдає повітряних ударів по цілях терористів ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що проводить нову хвилю авіаударів по сектору Газа, передає УНН Times of Israel.

Деталі

ЦАХАЛ заявляє, що завдає ударів по цілям, що належать терористичному угрупуванню ХАМАС.

Додаткові подробиці будуть надані найближчим часом, додає ЦАХАЛ.

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Додамо

7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

Кількість загиблих у війні терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю зросла до понад 150 осіб. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.

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