ЦАХАЛ завдає повітряних ударів по цілях терористів ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що проводить нову хвилю авіаударів по сектору Газа, передає УНН Times of Israel.
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ЦАХАЛ заявляє, що завдає ударів по цілям, що належать терористичному угрупуванню ХАМАС.
Додаткові подробиці будуть надані найближчим часом, додає ЦАХАЛ.
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7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.
Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
Кількість загиблих у війні терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю зросла до понад 150 осіб. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.
Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.