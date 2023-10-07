Нова масована атака на Ізраїль: над Тель-Авівом лунають гучні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Тель-Авів і прилеглі райони знову обстріляні ракетами після того, як ХАМАС погрожував націлитися на цей район, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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Сирени звучать у Реховоті, Нес-Ціоні, Тель-Авіві-Яффі, Рамат-Гані, Явне, Рішон-Лезіоні, Гіватаїмі, Рамат-ха-Шароні, Петах-Тіква, Кір'ят-Оно, Бней-Брак, Гіват-Шмуель, Беер-Яаков, Рамла, Холон, Мікве-Ісраель, Бат Ям.
Над Тель-Авівом лунають гучні вибухи.
На даний момент інформації про постраждалих немає.
Повідомляється, що ХАМАС, ймовріно, випустив 150 ракет у бік Тель-Авіва.
Раніше ХАМАС погрожував атакувати Тель-Авів після того, як ЦАХАЛ розбомбила дві багатоповерхові вежі в секторі Газа, які використовувалися для розміщення активів ХАМАС.
MASSIVE rocket barrage reportedly headed toward Tel Aviv.
Huge explosions reported in the north of Jerusalem. pic.twitter.com/XM8xwkrqLx
Додамо
7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.
Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
Щонайменше 40 людей загинули і 740 отримали поранення з початку масованої атаки терористичного угруповання ХАМАС. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.
Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.
Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.