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День Святої Трійці: дата, традиції та заборони
7 червня, 05:00 • 54779 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 81600 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

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6 червня, 15:42 • 80121 перегляди

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5 червня, 14:42 • 167572 перегляди

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Сили оборони уразили локомотив із колоною техніки окупантів: мінус 13 танків

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Сили оборони Півдня України повідомили про ураження ворожого локомотива з технікою. Знищено 13 танків та понад сотню одиниць бронетехніки.

Сили оборони уразили локомотив із колоною техніки окупантів: мінус 13 танків

Сили оборони Півдня України повідомили про ураження локомотива з технікою російських військ та знищення 13 танків та понад сотні одиниць бронетехніки ворога, пише УНН.

Сили оборони Півдня України вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки

- повідомили Сили оборони Півдня України у Telegram.

1120 піхотинців, 15 танків та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника за добу на фронті07.06.25, 08:39 • 2596 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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