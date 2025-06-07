Сили оборони уразили локомотив із колоною техніки окупантів: мінус 13 танків

Сили оборони Півдня України повідомили про ураження локомотива з технікою російських військ та знищення 13 танків та понад сотні одиниць бронетехніки ворога, пише УНН.

Сили оборони Півдня України вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки - повідомили Сили оборони Півдня України у Telegram.

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