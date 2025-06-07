Сили оборони уразили локомотив із колоною техніки окупантів: мінус 13 танків
Київ • УНН
Сили оборони Півдня України повідомили про ураження ворожого локомотива з технікою. Знищено 13 танків та понад сотню одиниць бронетехніки.
Сили оборони Півдня України повідомили про ураження локомотива з технікою російських військ та знищення 13 танків та понад сотні одиниць бронетехніки ворога, пише УНН.
Сили оборони Півдня України вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки
1120 піхотинців, 15 танків та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника за добу на фронті07.06.25, 08:39 • 2596 переглядiв