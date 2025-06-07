Силы обороны поразили локомотив с колонной техники оккупантов: минус 13 танков
Киев • УНН
Силы обороны Юга Украины сообщили о поражении вражеского локомотива с техникой. Уничтожено 13 танков и более сотни единиц бронетехники.
Силы обороны Юга Украины сообщили о поражении локомотива с техникой российских войск и уничтожении 13 танков и более сотни единиц бронетехники врага, пишет УНН.
Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники
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