1120 пехотинцев, 15 танков и вертолет: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника за сутки на фронте

$41.470.01
47.380.18
ukenru
День Святой Троицы: дата, традиции и запреты
05:00 • 9334 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 31937 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 69873 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 51910 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Эксклюзив
6 июня, 13:00 • 115515 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине

6 июня, 07:51 • 94156 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

6 июня, 07:09 • 100217 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 135995 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 166554 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 121056 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
61%
751мм
Популярные новости

В Киеве до конца суток на основных сетях АЗС будет действовать скидка на топливо

6 июня, 20:10 • 6958 просмотра

Россияне оккупировали Кондратовку и Алексеевку в Сумской области и продвинулись возле еще трех населенных пунктов - DeepState

6 июня, 20:26 • 12035 просмотра

"ПриватБанк" предупредил о технических работах: что известно

6 июня, 20:38 • 8734 просмотра

Украинские дроны атаковали Москву

01:35 • 23031 просмотра

Вражеский удар по Харькову: 3 погибших, 17 пострадавших, среди них дети (обновляется)

02:40 • 9154 просмотра
публикации

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

05:00 • 9340 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 53869 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 57499 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 102279 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 115520 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 69879 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 104456 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 147847 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 109847 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 150281 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

1120 пехотинцев, 15 танков и вертолет: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника за сутки на фронте

Киев • УНН

 • 402 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1120 российских военных, 15 танков и один вертолет. Общие потери врага достигли почти миллиона человек.

1120 пехотинцев, 15 танков и вертолет: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника за сутки на фронте

В течение минувших суток на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали еще 1120 военных рф, а также вертолет и 15 вражеских танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 995030 (+1120) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10904 (+15)
      • боевых бронированных машин ‒ 22737 (+52)
        • артиллерийских систем ‒ 28850 (+56)
          • РСЗО ‒ 1410 (+4)
            • средства ПВО ‒ 1181 (+1)
              • самолетов ‒ 413 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (+1)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 39493 (+300)
                    • крылатые ракеты ‒ 3308 (+37)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51079 (+166)
                            • специальная техника ‒ 3908 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Украинские спецслужбы готовят новые операции против рф, после успешной операции "Паутина". Разведка рассматривает возможность атак морскими дронами на корабли россии.

                              Украинские дроны атаковали Москву07.06.25, 03:35 • 22656 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вашингтон Пост
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина
                              Tesla
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              S&P 500
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Brent Oil
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gold
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gas TTF
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9