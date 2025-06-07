1120 пехотинцев, 15 танков и вертолет: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника за сутки на фронте
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1120 российских военных, 15 танков и один вертолет. Общие потери врага достигли почти миллиона человек.
В течение минувших суток на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали еще 1120 военных рф, а также вертолет и 15 вражеских танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 995030 (+1120) человек ликвидировано
- танков ‒ 10904 (+15)
- боевых бронированных машин ‒ 22737 (+52)
- артиллерийских систем ‒ 28850 (+56)
- РСЗО ‒ 1410 (+4)
- средства ПВО ‒ 1181 (+1)
- самолетов ‒ 413 (0)
- вертолетов ‒ 337 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 39493 (+300)
- крылатые ракеты ‒ 3308 (+37)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51079 (+166)
- специальная техника ‒ 3908 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Украинские спецслужбы готовят новые операции против рф, после успешной операции "Паутина". Разведка рассматривает возможность атак морскими дронами на корабли россии.
Украинские дроны атаковали Москву07.06.25, 03:35 • 22656 просмотров