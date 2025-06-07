1120 пехотинцев, 15 танков и вертолет: Генштаб ВСУ обнародовал потери противника за сутки на фронте

В течение минувших суток на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали еще 1120 военных рф, а также вертолет и 15 вражеских танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 995030 (+1120) человек ликвидировано

танков ‒ 10904 (+15)

боевых бронированных машин ‒ 22737 (+52)

артиллерийских систем ‒ 28850 (+56)

РСЗО ‒ 1410 (+4)

средства ПВО ‒ 1181 (+1)

самолетов ‒ 413 (0)

вертолетов ‒ 337 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 39493 (+300)

крылатые ракеты ‒ 3308 (+37)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51079 (+166)

специальная техника ‒ 3908 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Украинские спецслужбы готовят новые операции против рф, после успешной операции "Паутина". Разведка рассматривает возможность атак морскими дронами на корабли россии.

Украинские дроны атаковали Москву