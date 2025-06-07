В ночь на 07 июня украинские дроны атаковали Москву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина в Telegram.

Силами ПВО Минобороны сбито четырех беспилотников, атаковавших Москву - говорится в заметке чиновника.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - добавил он.

Напомним

Вечером 5 июня в районе аэропорта брянска прогремели взрывы, после которых сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.

Спутниковые снимки подтвердили масштабный пожар на нефтебазе в энгельсе саратовской области. Она обеспечивает топливом военный аэродром, который ранее уже атаковали беспилотники.