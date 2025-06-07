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Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации
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Украинские дроны атаковали Москву

Киев • УНН

 • 2970 просмотра

Ночью 07 июня украинские дроны атаковали российскую столицу. Местные власти заявили о сбитии четырех беспилотников.

Украинские дроны атаковали Москву

В ночь на 07 июня украинские дроны атаковали Москву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина в Telegram.

Силами ПВО Минобороны сбито четырех беспилотников, атаковавших Москву

- говорится в заметке чиновника.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - добавил он.

Напомним

Вечером 5 июня в районе аэропорта брянска прогремели взрывы, после которых сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.

Спутниковые снимки подтвердили масштабный пожар на нефтебазе в энгельсе саратовской области. Она обеспечивает топливом военный аэродром, который ранее уже атаковали беспилотники.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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