Украинские дроны атаковали Москву
Киев • УНН
Ночью 07 июня украинские дроны атаковали российскую столицу. Местные власти заявили о сбитии четырех беспилотников.
В ночь на 07 июня украинские дроны атаковали Москву. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина в Telegram.
Силами ПВО Минобороны сбито четырех беспилотников, атаковавших Москву
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - добавил он.
Напомним
Вечером 5 июня в районе аэропорта брянска прогремели взрывы, после которых сообщалось о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.
Спутниковые снимки подтвердили масштабный пожар на нефтебазе в энгельсе саратовской области. Она обеспечивает топливом военный аэродром, который ранее уже атаковали беспилотники.