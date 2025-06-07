Українські дрони атакували Москву
Київ • УНН
Вночі 07 червня українські дрони атакували російську столицю. Місцева влада заявила про збиття чотирьох безпілотників.
У ніч проти 07 червня українські дрони атакували Москву. Про це інформує УНН з посиланням на мера російської столиці Сергія Собяніна у Telegram.
Силами ПВО Міноборони збито чотирьох беспілотників, які атакували Москву
"На місці падіння обломків працюють спеціалісти екстрених служб", - додав він.
Нагадаємо
Ввечері 5 червня в районі аеропорту брянська пролунали вибухи, після яких повідомлялося про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області.
Супутникові знімки підтвердили масштабну пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області. Вона забезпечує паливом військовий аеродром, який раніше вже атакували безпілотники.