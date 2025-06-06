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Нічна атака дронів у рф: повідомляють про палаючу нафтобазу в енгельсі та ураження заводу "прогрес"

Київ • УНН

 • 1888 перегляди

У росії повідомили про атаку дронів на нафтобазу в Енгельсі та завод «Прогрес». Також вибухи лунали біля аеропорту Брянська,а російська ППО працювала в кількох областях.

Нічна атака дронів у рф: повідомляють про палаючу нафтобазу в енгельсі та ураження заводу "прогрес"

У рф скаржаться на атаку дронів, після вибухів в районі аеропорту у брянську повідомляється про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області, про що пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

"Попали у базу", - кадри з енгельса, де після атаки БПЛА виникла пожежа на нафтооб'єкті, показав телеграм-канал ASTRA. У місті, як зазначається, розташована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2".

Це федеральна казенна установа, на яку, як зазначається, покладено обов'язки щодо зберігання палива для авіабази "Енгельс-2". Раніше її вже атакували безпілотники у січні цього року.

У мічурінську тамбовської області, за повідомленнями, уражено завод "Прогрес", виникла пожежа. Про це у чатах пишуть місцеві жителі, а також повідомляють пабліки.

"Приблизно о 2:15 безпілотник уразив цех заводу "Прогрес". На місці працюють екстрені служби, є постраждалі. Рух машин у районі частково перекрито. Пожежники борються із загорянням", - ідеться в одній із публікацій каналу "Мічурінський новинний". Підтверджень цієї інформації поки що немає.

уАТ Мічурінський завод "Прогрес" "випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- та нафтопроводів".

Раніше біля аеропорту брянська пролунали вибухи. На відео із соцмереж чути вторинні вибухи після прильоту аеропортом брянська.

"Хроніки ночі. Атаки БПЛА. Брянськ. Близько півночі уражено аеродром. 96 км. Від кордону України. По характеру вибуху "щось твердопаливне". Енгельс. Саратовська область. Уражено НПЗ. Горить мінімум дві бочки з нафтопродуктами. Мічуринське. Тамбовська область. Уражено Завод "Прогресс". Завод випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки", - повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.

Зі слів Андрющенка, також робота російської ППО фіксувалась в Тульскій, Воронежській областях та під Москвою. "Без значущих уражень, якщо не враховувати влучне російське ППО по своїм громадянам та забудові", - вказав Андрющенко.

У російському Брянську лунають вибухи в районі аеропорту06.06.25, 00:30 • 4082 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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