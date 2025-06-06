Ночная атака дронов в рф: сообщают о горящей нефтебазе в энгельсе и поражении завода "прогресс"
Киев • УНН
В россии сообщили об атаке дронов на нефтебазу в энгельсе и завод «прогресс». Также взрывы раздавались возле аэропорта брянска, а российская ПВО работала в нескольких областях.
В рф жалуются на атаку дронов, после взрывов в районе аэропорта в брянске сообщается о пожаре на нефтебазе в Энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в Мичуринске Тамбовской области, о чем пишут российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
"Попали в базу", - кадры из энгельса, где после атаки БПЛА возник пожар на нефтеобъекте, показал телеграм-канал ASTRA. В городе, как отмечается, расположена база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" росрезерва, обеспечивающая топливом военный аэродром "Энгельс-2".
Это федеральное казенное учреждение, на которое, как отмечается, возложены обязанности по хранению топлива для авиабазы "Энгельс-2". Ранее ее уже атаковали беспилотники в январе этого года.
В мичуринске тамбовской области, по сообщениям, поражен завод "Прогресс", возник пожар. Об этом в чатах пишут местные жители, а также сообщают паблики.
"Приблизительно в 2:15 беспилотник поразил цех завода "Прогресс". На месте работают экстренные службы, есть пострадавшие. Движение машин в районе частично перекрыто. Пожарные борются с возгоранием", - говорится в одной из публикаций канала "Мичуринский новостной". Подтверждений этой информации пока нет.
АО Мичуринский завод "Прогресс" "выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов".
Ранее возле аэропорта брянска прогремели взрывы. На видео из соцсетей слышны вторичные взрывы после прилета по аэропорту брянска.
"Хроники ночи. Атаки БПЛА. Брянск. Около полуночи поражен аэродром. 96 км. От границы Украины. По характеру взрыва "что-то твердотопливное". Энгельс. Саратовская область. Поражен НПЗ. Горит минимум две бочки с нефтепродуктами. Мичуринское. Тамбовская область. Поражен завод "Прогресс". Завод выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники", - сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.
Со слов Андрющенко, также работа российской ПВО фиксировалась в Тульской, Воронежской областях и под Москвой. "Без значимых поражений, если не учитывать меткую российскую ПВО по своим гражданам и застройке", - указал Андрющенко.
В российском Брянске раздаются взрывы в районе аэропорта06.06.25, 00:30 • 3806 просмотров