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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 16045 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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В российском Брянске раздаются взрывы в районе аэропорта

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Вечером 5 июня в районе аэропорта Брянска прогремели взрывы. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил информацию о "фейерверках".

В российском Брянске раздаются взрывы в районе аэропорта

В районе международного аэропорта Брянска (Россия) прогремели мощные взрывы, который вероятно атаковали Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, росСМИ в Telegram.

Детали

Вечером 05 июня росСМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта из-за "прилета".

Возле аэропорта Брянска прогремели взрывы. Сообщается об атаке ВСУ

- говорится в заметке росСМИ.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил "фейерверки".

"В Брянске фейерверки. российские военкоры немного злые уже", - написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу, 06 июня, в 00:11 в РосСМИ проинформировали о повторных взрывах.

"Слышны вторичные взрывы по прилету аэропортом Брянска", - добавили в росСМИ.

Напомним

01 июня 2025 года в россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.

Операция "Паутина": повреждены и уничтожены бомбардировщики рф на авиабазе "белая" - свежие данные спутника04.06.25, 14:54 • 1884 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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Вооруженные силы Украины
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