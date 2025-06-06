В российском Брянске раздаются взрывы в районе аэропорта
Киев • УНН
Вечером 5 июня в районе аэропорта Брянска прогремели взрывы. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил информацию о "фейерверках".
В районе международного аэропорта Брянска (Россия) прогремели мощные взрывы, который вероятно атаковали Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, росСМИ в Telegram.
Детали
Вечером 05 июня росСМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта из-за "прилета".
Возле аэропорта Брянска прогремели взрывы. Сообщается об атаке ВСУ
Позже руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил "фейерверки".
"В Брянске фейерверки. российские военкоры немного злые уже", - написал он в своем Telegram-канале.
В пятницу, 06 июня, в 00:11 в РосСМИ проинформировали о повторных взрывах.
"Слышны вторичные взрывы по прилету аэропортом Брянска", - добавили в росСМИ.
Напомним
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