В российском Брянске раздаются взрывы в районе аэропорта

В районе международного аэропорта Брянска (Россия) прогремели мощные взрывы, который вероятно атаковали Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, росСМИ в Telegram.

Детали

Вечером 05 июня росСМИ сообщили о взрывах в районе аэропорта из-за "прилета".

Возле аэропорта Брянска прогремели взрывы. Сообщается об атаке ВСУ - говорится в заметке росСМИ.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил "фейерверки".

"В Брянске фейерверки. российские военкоры немного злые уже", - написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу, 06 июня, в 00:11 в РосСМИ проинформировали о повторных взрывах.

"Слышны вторичные взрывы по прилету аэропортом Брянска", - добавили в росСМИ.

Напомним

01 июня 2025 года в россии массово загорелась стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".

В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф. Эту операцию готовили ее более полутора лет.

Операция "Паутина": повреждены и уничтожены бомбардировщики рф на авиабазе "белая" - свежие данные спутника