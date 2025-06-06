У російському Брянську лунають вибухи в районі аеропорту
Київ • УНН
Ввечері 5 червня в районі аеропорту Брянська пролунали вибухи. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив інформацію про "феєрверки".
В районі міжнародного аеропорту Брянська (Росія) пролунали потужні вибухи, який ймовірно атакували Збройні сили України. Про це інформує УНН з посиланням Керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, росЗМІ у Telegram.
Деталі
Ввечері 05 червня росЗМІ повідомили про вибухи в районі аеропорту через "приліт".
Біля аеропорту Брянська пролунали вибухи. Повідомляється про атаку ЗСУ
Пізніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив "феєрверки".
"В Брянську феєрверки. російські воєнкори трохи злі вже", - написав він у своєму Telegram-каналі.
У п'ятницю, 06 червня, о 00:11 в росЗМІ поінформували про повторні вибухи.
"Чути вторинні вибухи після прильоту аеропортом Брянська", - додали в росЗМІ.
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