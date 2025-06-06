У російському Брянську лунають вибухи в районі аеропорту

В районі міжнародного аеропорту Брянська (Росія) пролунали потужні вибухи, який ймовірно атакували Збройні сили України. Про це інформує УНН з посиланням Керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, росЗМІ у Telegram.

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Ввечері 05 червня росЗМІ повідомили про вибухи в районі аеропорту через "приліт".

Біля аеропорту Брянська пролунали вибухи. Повідомляється про атаку ЗСУ - йдеться у дописі росЗМІ.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив "феєрверки".

"В Брянську феєрверки. російські воєнкори трохи злі вже", - написав він у своєму Telegram-каналі.

У п'ятницю, 06 червня, о 00:11 в росЗМІ поінформували про повторні вибухи.

"Чути вторинні вибухи після прильоту аеропортом Брянська", - додали в росЗМІ.

Нагадаємо

01 червня 2025 року у росії масово запалала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".

В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували її понад півтора роки.

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