Операція "Павутина": пошкоджені та знищені бомбардувальники рф на авіабазі "белая" - свіжі дані супутника
Київ • УНН
Супутникові знімки зафіксували пошкодження на російській авіабазі "белая" після нальоту дронів 1 червня. Йдеться про три Ту-95 та чотири Ту-22, є наслідки пожеж.
На нових супутникових знімках Planet Labs російської авіабази "белая" в Іркутській області видно результати нальоту українських дронів. Аеродром було атаковано 1 червня. Фото свідчать про пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників. Серед них три Ту-95 та чотири Ту-22. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Деталі
Знімки Planet Labs опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми". Супутник зафіксував, зокрема, пошкодження семи стратегічних бомбардувальників. На світлинах видно і наслідки пожеж.
Атаки на п'ять авіабаз підтвердило міноборони росії. проте там твердять, що нальоти на аеродроми в іванівській, рязанській та амурській областях буцімто не були успішними. А в мурманській та іркутській призвели до займання "кількох одиниць авіаційної техніки".
Так починалась операція "Павутина": СБУ поділилось ексклюзивними кадрами04.06.25, 13:26 • 7312 переглядiв
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За підсумками спецоперації "Павутина" Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.