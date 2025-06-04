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Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський
13:08 • 5148 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

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Financial Times

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The New York Times

Операція "Павутина": пошкоджені та знищені бомбардувальники рф на авіабазі "белая" - свіжі дані супутника

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Супутникові знімки зафіксували пошкодження на російській авіабазі "белая" після нальоту дронів 1 червня. Йдеться про три Ту-95 та чотири Ту-22, є наслідки пожеж.

Операція "Павутина": пошкоджені та знищені бомбардувальники рф на авіабазі "белая" - свіжі дані супутника

На нових супутникових знімках Planet Labs російської авіабази "белая" в Іркутській області видно результати нальоту українських дронів. Аеродром було атаковано 1 червня. Фото свідчать про пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників. Серед них три Ту-95 та чотири Ту-22. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Знімки Planet Labs опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми". Супутник зафіксував, зокрема, пошкодження семи стратегічних бомбардувальників. На світлинах видно і наслідки пожеж.

Атаки на п'ять авіабаз підтвердило міноборони росії. проте там твердять, що нальоти на аеродроми в іванівській, рязанській та амурській областях буцімто не були успішними. А в мурманській та іркутській призвели до займання "кількох одиниць авіаційної техніки".

Так починалась операція "Павутина": СБУ поділилось ексклюзивними кадрами04.06.25, 13:26 • 7312 переглядiв

Нагадаємо

За підсумками спецоперації "Павутина" Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.

Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Ту-95
Туполєв Ту-22М
Генеральний штаб Збройних сил України
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