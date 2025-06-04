Операция "Паутина": повреждены и уничтожены бомбардировщики рф на авиабазе "белая" - свежие данные спутника
Киев • УНН
Спутниковые снимки зафиксировали повреждения на российской авиабазе "белая" после налета дронов 1 июня. Речь идет о трех Ту-95 и четырех Ту-22, есть последствия пожаров.
На новых спутниковых снимках Planet Labs российской авиабазы "Белая" в Иркутской области видны результаты налета украинских дронов. Аэродром был атакован 1 июня. Фото свидетельствуют о повреждении по меньшей мере семи стратегических бомбардировщиков. Среди них три Ту-95 и четыре Ту-22. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Снимки Planet Labs опубликовал проект Радио Свобода "Схемы". Спутник зафиксировал, в частности, повреждения семи стратегических бомбардировщиков. На фотографиях видны и последствия пожаров.
Атаки на пять авиабаз подтвердило минобороны россии. однако там утверждают, что налеты на аэродромы в ивановской, рязанской и амурской областях якобы не были успешными. А в мурманской и иркутской привели к возгоранию "нескольких единиц авиационной техники".
Так начиналась операция "Паутина": СБУ поделилась эксклюзивными кадрами04.06.25, 13:26 • 7250 просмотров
Напомним
По итогам спецоперации "Паутина" Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.