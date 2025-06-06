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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 5328 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

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У росії палає нафтобаза, яка забезпечує паливом військові літаки, - про це свідчать знімки з супутника

Київ • УНН

 • 2678 перегляди

Супутникові знімки підтвердили масштабну пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області. Вона забезпечує паливом військовий аеродром, який раніше вже атакували безпілотники.

У росії палає нафтобаза, яка забезпечує паливом військові літаки, - про це свідчать знімки з супутника

Супутникова зйомка підтвердила масштабну пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області.

Про це пише моніторингова група "Кримського вітру" передає УНН.

В енгельсі саратовської області росія сильно горить нафтобаза, що забезпечує військовий аеродром, за даними супутникової зйомки

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у рф скаржаться на атаку дронів, після вибухів в районі аеропорту у брянську повідомляється про пожежу на нафтобазі в енгельсі саратовської області та атаку на завод "Прогрес" у мічурінську тамбовської області.

 Деталі

"Попали у базу", - кадри з енгельса, де після атаки БПЛА виникла пожежа на нафтооб'єкті, показав телеграм-канал ASTRA. У місті, як зазначається, розташована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" росрезерву, що забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2".

Це федеральна казенна установа, на яку, як зазначається, покладено обов'язки щодо зберігання палива для авіабази "Енгельс-2". Раніше її вже атакували безпілотники у січні цього року. У мічурінську тамбовської області, за повідомленнями, уражено завод "Прогрес", виникла пожежа. Про це у чатах пишуть місцеві жителі, а також повідомляють пабліки.

Приблизно о 2:15 безпілотник уразив цех заводу "Прогрес". На місці працюють екстрені служби, є постраждалі. Рух машин у районі частково перекрито. Пожежники борються із загорянням

 - ідеться в одній із публікацій каналу "Мічурінський новинний".

Підтверджень цієї інформації поки що немає. уАТ Мічурінський завод "Прогрес" "випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також широкий спектр електротехніки цивільного призначення, обладнання для газо- та нафтопроводів".

Раніше біля аеропорту брянська пролунали вибухи. На відео із соцмереж чути вторинні вибухи після прильоту аеропортом брянська.

Хроніки ночі. Атаки БПЛА. Брянськ. Близько півночі уражено аеродром. 96 км. Від кордону України. По характеру вибуху "щось твердопаливне". Енгельс. Саратовська область. Уражено НПЗ. Горить мінімум дві бочки з нафтопродуктами. Мічуринське. Тамбовська область. Уражено Завод "Прогресс". Завод випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки

- повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.

 Зі слів Андрющенка, також робота російської ППО фіксувалась в Тульскій, Воронежській областях та під Москвою. "Без значущих уражень, якщо не враховувати влучне російське ППО по своїм громадянам та забудові", - вказав Андрющенко.

Нагадаємо

Ввечері 5 червня в районі аеропорту брянська пролунали вибухи. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив інформацію про "феєрверки".

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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