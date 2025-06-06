В россии горит нефтебаза, которая обеспечивает топливом военные самолеты, - об этом свидетельствуют снимки со спутника

Спутниковая съемка подтвердила масштабный пожар на нефтебазе в энгельсе саратовской области.

Об этом пишет мониторинговая группа "Крымского ветра", передает УНН.

Напомним, в рф жалуются на атаку дронов, после взрывов в районе аэропорта в брянске сообщается о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.

"Попали в базу", - кадры из энгельса, где после атаки БПЛА возник пожар на нефтеобъекте, показал телеграм-канал ASTRA. В городе, как отмечается, расположена база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" росрезерва, обеспечивающая топливом военный аэродром "Энгельс-2".

Это федеральное казенное учреждение, на которое, как отмечается, возложены обязанности по хранению топлива для авиабазы "Энгельс-2". Ранее ее уже атаковали беспилотники в январе этого года. В мичуринске тамбовской области, по сообщениям, поражен завод "Прогресс", возник пожар. Об этом в чатах пишут местные жители, а также сообщают паблики.

- говорится в одной из публикаций канала "Мичуринский новостной".

Приблизительно в 2:15 беспилотник поразил цех завода "Прогресс". На месте работают экстренные службы, есть пострадавшие. Движение машин в районе частично перекрыто. Пожарные борются с возгоранием

Подтверждений этой информации пока что нет. уАТ Мичуринский завод "Прогресс" "выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов".

Ранее возле аэропорта брянска прогремели взрывы. На видео из соцсетей слышны вторичные взрывы после прилета по аэропорту брянска.

Хроники ночи. Атаки БПЛА. Брянск. Около полуночи поражен аэродром. 96 км. От границы Украины. По характеру взрыва "что-то твердотопливное". Энгельс. Саратовская область. Поражен НПЗ. Горит минимум две бочки с нефтепродуктами. Мичуринское. Тамбовская область. Поражен Завод "Прогресс". Завод выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники