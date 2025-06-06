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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

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В россии горит нефтебаза, которая обеспечивает топливом военные самолеты, - об этом свидетельствуют снимки со спутника

Киев • УНН

 • 2200 просмотра

Спутниковые снимки подтвердили масштабный пожар на нефтебазе в энгельсе саратовской области. Она обеспечивает топливом военный аэродром, который ранее уже атаковали беспилотники.

В россии горит нефтебаза, которая обеспечивает топливом военные самолеты, - об этом свидетельствуют снимки со спутника

Спутниковая съемка подтвердила масштабный пожар на нефтебазе в энгельсе саратовской области.

Об этом пишет мониторинговая группа "Крымского ветра", передает УНН.

В энгельсе саратовской области россия сильно горит нефтебаза, обеспечивающая военный аэродром, по данным спутниковой съемки

- говорится в сообщении.

Напомним, в рф жалуются на атаку дронов, после взрывов в районе аэропорта в брянске сообщается о пожаре на нефтебазе в энгельсе саратовской области и атаке на завод "Прогресс" в мичуринске тамбовской области.

 Детали

"Попали в базу", - кадры из энгельса, где после атаки БПЛА возник пожар на нефтеобъекте, показал телеграм-канал ASTRA. В городе, как отмечается, расположена база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" росрезерва, обеспечивающая топливом военный аэродром "Энгельс-2".

Это федеральное казенное учреждение, на которое, как отмечается, возложены обязанности по хранению топлива для авиабазы "Энгельс-2". Ранее ее уже атаковали беспилотники в январе этого года. В мичуринске тамбовской области, по сообщениям, поражен завод "Прогресс", возник пожар. Об этом в чатах пишут местные жители, а также сообщают паблики.

Приблизительно в 2:15 беспилотник поразил цех завода "Прогресс". На месте работают экстренные службы, есть пострадавшие. Движение машин в районе частично перекрыто. Пожарные борются с возгоранием

 - говорится в одной из публикаций канала "Мичуринский новостной".

Подтверждений этой информации пока что нет. уАТ Мичуринский завод "Прогресс" "выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов".

Ранее возле аэропорта брянска прогремели взрывы. На видео из соцсетей слышны вторичные взрывы после прилета по аэропорту брянска.

Хроники ночи. Атаки БПЛА. Брянск. Около полуночи поражен аэродром. 96 км. От границы Украины. По характеру взрыва "что-то твердотопливное". Энгельс. Саратовская область. Поражен НПЗ. Горит минимум две бочки с нефтепродуктами. Мичуринское. Тамбовская область. Поражен Завод "Прогресс". Завод выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники

- сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

 Со слов Андрющенко, также работа российской ПВО фиксировалась в Тульской, Воронежской областях и под Москвой. "Без значимых поражений, если не учитывать меткое российское ПВО по своим гражданам и застройке", - указал Андрющенко.

Напомним

Вечером 5 июня в районе аэропорта брянска прогремели взрывы. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил информацию о "фейерверках".

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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