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День Святої Трійці: дата, традиції та заборони
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1120 піхотинців, 15 танків та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника за добу на фронті

Київ • УНН

 • 894 перегляди

За минулу добу українські захисники знищили 1120 російських військових, 15 танків та один гелікоптер. Загальні втрати ворога сягнули майже мільйона осіб.

1120 піхотинців, 15 танків та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника за добу на фронті

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1120 військових рф, а також гелікоптер і 15 ворожих танків. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 995030 (+1120) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10904 (+15)
      • бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52)
        • артилерійських систем ‒ 28850 (+56)
          • РСЗВ ‒ 1410 (+4)
            • засоби ППО ‒ 1181 (+1)
              • літаків ‒ 413 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (+1)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39493 (+300)
                    • крилаті ракети ‒ 3308 (+37)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51079 (+166)
                            • спеціальна техніка ‒ 3908 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Українські дрони атакували Москву07.06.25, 03:35 • 27036 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Віта Зеленецька

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                              Gas TTF
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