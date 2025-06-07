1120 піхотинців, 15 танків та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника за добу на фронті
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники знищили 1120 російських військових, 15 танків та один гелікоптер. Загальні втрати ворога сягнули майже мільйона осіб.
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1120 військових рф, а також гелікоптер і 15 ворожих танків. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 995030 (+1120) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10904 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52)
- артилерійських систем ‒ 28850 (+56)
- РСЗВ ‒ 1410 (+4)
- засоби ППО ‒ 1181 (+1)
- літаків ‒ 413 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39493 (+300)
- крилаті ракети ‒ 3308 (+37)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51079 (+166)
- спеціальна техніка ‒ 3908 (+1)
Дані уточнюються.
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