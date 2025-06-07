1120 піхотинців, 15 танків та гелікоптер: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати противника за добу на фронті

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1120 військових рф, а також гелікоптер і 15 ворожих танків. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 995030 (+1120) осіб ліквідовано

танків ‒ 10904 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 22737 (+52)

артилерійських систем ‒ 28850 (+56)

РСЗВ ‒ 1410 (+4)

засоби ППО ‒ 1181 (+1)

літаків ‒ 413 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39493 (+300)

крилаті ракети ‒ 3308 (+37)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51079 (+166)

спеціальна техніка ‒ 3908 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Українські спецслужби готують нові операції проти рф, після успішної операції "Павутина". Розвідка розглядає можливість атак морськими дронами на кораблі росії.

Українські дрони атакували Москву