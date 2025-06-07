День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

В Україні у неділю, 8 червня, християни відзначають день Святої Трійці, також відомий, як П’ятидесятниця. Цей день віряни проведуть у церквах, або ж удома в атмосфері духовного відпочинку. З чим пов’язаний день Святої Трійці, коли його почали відзначати яких традиції та заборон варто дотримуватися розповідає УНН.

Свято Святої Трійці

Перші згадки про святкування Свята Трійці сягають часів зародження християнства, які ще називаються апостольськими часами, коли були живі ті, хто особисто знав Ісуса Христа.

В основі свята – події, описані в Книзі Діянь святих апостолів, коли на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа на апостолів зійшов Святий Дух у вигляді вогненних язиків. Після того, як це диво сталося, апостоли отримали можливість говорити різними мовами та нести Слово Боже, Євангеліє, усім народам в усі краї землі.

Саме цей день вважається часом появи Церкви, як спільноти людей, об’єднаних єдиним духовним шляхом. Апостоли вперше розпочали відкрите служіння і почали поширювати вчення Ісуса Христа по всьому світу.

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У день Трійці християни прославляють Бога в Його трьох особах:

• Бога Отця — Творця світу;

• Бога Сина — Ісуса Христа, Спасителя;

• Бога Святого Духа — Утішителя й Просвітителя, що перебуває серед віруючих.

Саме зішестя Святого Духа є центральною подією цього свята. Перед Своїм Вознесінням на небеса Ісус Христос пообіцяв своїм учням, що вони не будуть самотні, оскільки він посилає їм Духа Утішителя, який підтримуватиме їх перед лицем випробувань.

"Тоді Ісус знову сказав їм: "Мир вам! Як Отець Мене послав, так і Я посилаю вас". Мовивши так, він дихнув на них і сказав: "Прийміть Дух Святий", - говорить нам Євангеліє від Йоана..

Святий Дух, як говорить традиція, уособлює присутність Божої сили серед людей і продовження Божої дії в історії людства після тілесного Вознесіння Христа на небо.

Варто зазначити, що християни всіх епох і конфесій завжди з благоговінням ставилися до Святого Духа і навіть з певним острахом, оскільки вони вірять, що хула на Святого Духа ніколи не буде прощена.

Тому кажу вам: усякий гріх і хула проститься людям, а хула на Духа не проститься! Якщо хто скаже слово на Сина Людського, проститься йому, якщо ж хто скаже на Духа Святого, не проститься йому ні в цім віці, ані в майбутньому - говорить Святе Письмо слова Ісуса Христа.

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День Святої Трійці виникає як окреме свято наприкінці ІІ століття. Вже в ІІІ столітті разом із Великоднем та недільним днем становить сукупність святкових днів християнської Церкви.

У IV столітті П’ятидесятниця вже набуває найвищого статусу та урочистого богослужіння у всіх християнських Помісних Церквах.

Якого числа Свята Трійця

У 2025 році Православна церква України, Українська Греко-Католицька Церква та Римо-Католицька Церква в Україні святкували Великдень 20 квітня. Відтак, свято Трійці припадає на неділю, 8 червня 2025 року.

Свято Трійці має глибоке символічне й обрядове значення. У церквах і домівках віряни прикрашають підлогу та стіни зеленню. Особливо поширена лепеха, м’ята, кленові або липові гілки. Це символізує оновлення, життя та благодать Святого Духа.

У день Трійці в церквах звершують урочисту Божественну літургію, після якої служиться вечірня з коліноприклонними молитвами, першими після Великодня, адже весь Великодній період віряни не преклоняють колін.

Трійця – це день, коли душа має відпочивати, а серце – наповнюватися миром. Саме тому всі церковні заборони на Трійцю пов’язані з прагненням спонукати людей до духовного відпочинку, а не матеріальних клопотів. Ось ключові обмеження, які варто врахувати.

Традиції та обряди, пов'язані зі святом

У день Трійцю церковна традиція закликає утриматися від важкої роботи. Це стосується усіх господарських справ на кшталт прибирання, прання, шиття чи ремонту. Для мешканців приватних будинків та фермерів також присутня заборона працювати на городі чи в саду. Вважається, що робота відволікає від молитви й духовного осмислення свята.

Існує повір’я, що винятками може бути легка праця, наприклад, приготування їжі чи годування тварин. Також Церква лояльна у питанні праці на городі, якщо йдеться про необхідні дії. Наприклад, полити городину у спеку, або ж прикрити її від дощу у сильну непогоду. При цьому, якщо роботи неможливо уникнути, Церква рекомендує спершу освятити її молитвою.

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Інші заборони на Трійцю

Коли настає неділя Святої Трійці окрім заборони праці, є низка інших обмежень, які мають як релігійне, так і народне коріння. Вони спрямовані на уникнення негативних емоцій у святковий день

На Трійцю не можна сваритися, лихословити чи ображати інших. Негативні емоції вважаються образою Святого Духа. Крім того, заборонено укладати шлюб у цей день, адже Трійця – час духовного, а не мирського єднання.

Також заборонено відвідувати цвинтарі, оскільки, як промовляє віра християн, Трійця є Святом для живих, а не для мертвих. Натомість вшанувати родичів і близьких, які відійшли, можна у Батьківську суботу напередодні Трійці.

Окрім того, у Трійцю заборонені ворожіння чи інші обряди, які не відповідають християнському віровченню.

Якщо порушив заборону

Проте навіть на Трійцю бувають випадки, коли заборони порушуються вимушено чи ненавмисне. Наприклад, термінова робота на городі чи сімейна суперечка можуть поставити під загрозу святковий настрій. Якщо порушення уникнути не вдалося, можна вдатися до таких заходів:

помолитися, попросити в Бога пробачення за гріх і подякувати за Його милість;

відвідати Церкву. Якщо є можливість – лишитися на Службі;

допомогти іншим, адже милосердя й добрі справи – найкращий спосіб відновити духовну рівновагу.

Але найголовніше, що варто пам’ятати людям, як віруючим, так і не дуже - і на велике свято, і у кожен звичайний день, Бог дивиться на наші серця, а не на формальне дотримання правил. Тож доречно буде згадати слова відомого християнського мислителя IV-V століття святого Августина: "Люби і роби що хочеш".

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