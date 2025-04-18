ПЦУ лишається лідером серед українських конфесій - опитування

Найбільше українців сьогодні ототожнюють себе з Православною Церквою України, яку очолює митрополит Епіфаній. При цьому у порівнянні з 2023 роком відсотковий рівень самоідентафікації з ПЦУ дещо знизився – з 32% до 29%. Про це пише УНН з посиланням на результати опитування, яке провела напередодні Великодня дослідницька компанія Gradus Research.

Деталі

"Найбільше українців нині ототожнюють себе з Православною церквою України (Митрополит Епіфаній) — 29%. У 2023 році рівень самоідентифікації з ПЦУ складав 32%. Проте й цьогоріч ПЦУ утримує перше місце серед конфесій, залишаючись духовною опорою для значної частини населення", - говорять результати опитування.

Другими за чисельністю є православні християни без чіткого розмежування на конфесії — 24%. Це може свідчити не лише про невизначеність частини вірян, але і про прагнення зберігати віру поза межами інституційних рамок.

Греко-католицьку церкву обрали 8%, а ще 8% ідентифікують себе з УПЦ московського патріархату.

Частка українців, які не відносять себе до жодної релігії (атеїсти, агностики), залишається стабільною: 15% у 2025 році проти 14% у 2023.

Свято на тлі війни, яка не вщухає

Навіть на тлі тривалих бойових дій українці зберігають традицію святкувати Великдень. Абсолютна більшість респондентів (90%) зазначила, що планує відзначати це свято як у релігійному, так і в культурному сенсі.

Стосовно відвідування храму протягом великоднього тижня визначилося понад 51% респондентів: більшість планує зробити це в неділю, але є й ті, хто має намір відвідати церкву в четвер, п’ятницю чи суботу. 20% респондентів не визначилися з відповіддю.

Натомість 29% повідомили, що не планують іти до церкви. Варто відзначити, що цей показник значно зменшився в порівнянні з 2023 роком (40%). Така динаміка, вочевидь, пов’язана із намагання українців жити повноцінним життям попри війну.

"Зміна релігійної ідентичності помітна особливо на тлі політичного й воєнного контексту. Зростання частки тих, хто переходить від УПЦ МП до ПЦУ або ж обирає "без конфесії", говорить про глибокі суспільні трансформації. Віра, на відміну від інституції, лишається важливою, але українці дедалі частіше шукають для неї нового вираження. Особливо молодь все частіше сприймає духовність як приватну справу. Це не завжди означає відмову від віри, але однозначно свідчить про нові її форми, які не обов’язково пов’язані з інституційною церквою", — коментує засновниця та директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Довідково

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій.

Період проведення поля: 1 хвиля: 13-14 квітня 2023 року, 2 хвиля: 11-14 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1 хвиля: 1330 респондентів, 2 хвиля: 1000 респондентів.