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Financial Times

ПЦУ остается лидером среди украинских конфессий – опрос

Киев • УНН

 • 4606 просмотра

По результатам опроса Gradus Research, 29% украинцев идентифицируют себя с ПЦУ, хотя в 2023 году было 32%. 90% планируют праздновать Пасху, несмотря на войну.

ПЦУ остается лидером среди украинских конфессий – опрос

Больше всего украинцев сегодня отождествляют себя с Православной Церковью Украины, которую возглавляет митрополит Епифаний. При этом по сравнению с 2023 годом процентный уровень самоидентификации с ПЦУ несколько снизился – с 32% до 29%. Об этом пишет УНН со ссылкой на результаты опроса, который провела накануне Пасхи исследовательская компания Gradus Research.

Детали

"Больше всего украинцев сейчас отождествляют себя с Православной церковью Украины (Митрополит Епифаний) — 29%. В 2023 году уровень самоидентификации с ПЦУ составлял 32%. Однако и в этом году ПЦУ удерживает первое место среди конфессий, оставаясь духовной опорой для значительной части населения", - говорят результаты опроса.

Вторыми по численности являются православные христиане без четкого разграничения на конфессии — 24%. Это может свидетельствовать не только о неопределенности части верующих, но и о стремлении сохранять веру вне институциональных рамок.

Греко-католическую церковь выбрали 8%, а еще 8% идентифицируют себя с УПЦ московского патриархата.

Доля украинцев, которые не относят себя ни к одной религии (атеисты, агностики), остается стабильной: 15% в 2025 году против 14% в 2023.

Праздник на фоне войны, которая не утихает

Даже на фоне длительных боевых действий украинцы сохраняют традицию праздновать Пасху. Абсолютное большинство респондентов (90%) отметило, что планирует отмечать этот праздник как в религиозном, так и в культурном смысле.

Относительно посещения храма в течение пасхальной недели определилось более 51% респондентов: большинство планирует сделать это в воскресенье, но есть и те, кто намерен посетить церковь в четверг, пятницу или субботу. 20% респондентов не определились с ответом.

В то же время 29% сообщили, что не планируют идти в церковь. Стоит отметить, что этот показатель значительно уменьшился по сравнению с 2023 годом (40%). Такая динамика, очевидно, связана со стремлением украинцев жить полноценной жизнью, несмотря на войну.

"Изменение религиозной идентичности заметно особенно на фоне политического и военного контекста. Рост доли тех, кто переходит от УПЦ МП к ПЦУ или выбирает "без конфессии", говорит о глубоких общественных трансформациях. Вера, в отличие от института, остается важной, но украинцы все чаще ищут для нее новое выражение. Особенно молодежь все чаще воспринимает духовность как частное дело. Это не всегда означает отказ от веры, но однозначно свидетельствует о новых ее формах, которые не обязательно связаны с институциональной церковью", — комментирует основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Справка

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий.

Период проведения поля: 1 волна: 13-14 апреля 2023 года, 2 волна: 11-14 апреля 2025 года. Размер выборки: 1 волна: 1330 респондентов, 2 волна: 1000 респондентов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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