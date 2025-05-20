З 2018 року до ПЦУ перейшли 1,9 тисяч громад УПЦ (МП) - експерт

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування
Ексклюзив
12:13 • 4134 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
11:15 • 26363 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
07:47 • 32161 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 129500 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 87574 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 151536 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 109243 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 265477 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 129834 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 355482 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
52%
744мм
Популярнi новини

Дві третини боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

20 травня, 05:24 • 15929 перегляди

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

20 травня, 05:39 • 39945 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

20 травня, 05:59 • 56170 перегляди

Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

06:47 • 35765 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 66681 перегляди
Публікації

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

11:15 • 26350 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 129489 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 121627 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 147134 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 265476 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Фіала

Джо Байден

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Іспанія

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 66785 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 65882 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 63671 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 148103 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 150984 перегляди
Актуальне

The Washington Post

F-16 Fighting Falcon

Самохідна гаубиця CAESAR

Telegram

Шахед-136

З 2018 року до ПЦУ перейшли 1,9 тисяч громад УПЦ (МП) - експерт

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

З 2018 року понад 1,9 тисяч релігійних громад перейшли з УПЦ МП до ПЦУ. За словами Єленського, громади не можуть належати до церкви, яка діє проти України.

З 2018 року до ПЦУ перейшли 1,9 тисяч громад УПЦ (МП) - експерт

Починаючи з 2018 року з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли понад 1,9 тисяч релігійних громад. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, пише УНН.

Деталі

Взагалі, з того часу, коли Вселенський патріарх дарував Томос про автокефалію Православній церкві України, з Московського патріархату до цієї церкви перейшло більше 1,9 тисяч парафій

- сказав Єленський.

Експерт зазначив, що це більше ніж Польська, Албанська, Грузинська, Кіпрська, Чеська православні церкви разом узяті. Він також додав, що в плані переходу йдеться передусім про те, що церковні громади в Україні не можуть належати до церкви, яка діє проти України.

В даному випадку йдеться не стільки про перехід, як про те, що релігійні громади не можуть бути частиною церкви, яка ставить своєю метою знищення української держави, культури, ідентичності і робить це неприховано, абсолютно прямо

- зазначив Єленський.

Він також пояснив, що від громад, які переходять до ПЦУ не вимагають змінювати обряд богослужіння, календар чи інші важливі для них речі.

Українська держава хоче не щоб ці громади змінили богослужіння, чи змінили календар, чи богоповчальні постанови – про це абсолютно не йдеться

- пояснив Єленський. 

Доповнення

Митрополит Епіфаній вважає, що російська армія добровільно залишить Україну, як це сталося в Сирії. Він переконаний, що Господь створить умови, коли рф займеться внутрішніми проблемами.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Україна
Brent
$65.19
Bitcoin
$105,207.70
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,243.60
Ethereum
$2,512.45