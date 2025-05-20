З 2018 року до ПЦУ перейшли 1,9 тисяч громад УПЦ (МП) - експерт

Починаючи з 2018 року з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли понад 1,9 тисяч релігійних громад. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, пише УНН.

Деталі

Взагалі, з того часу, коли Вселенський патріарх дарував Томос про автокефалію Православній церкві України, з Московського патріархату до цієї церкви перейшло більше 1,9 тисяч парафій - сказав Єленський.

Експерт зазначив, що це більше ніж Польська, Албанська, Грузинська, Кіпрська, Чеська православні церкви разом узяті. Він також додав, що в плані переходу йдеться передусім про те, що церковні громади в Україні не можуть належати до церкви, яка діє проти України.

В даному випадку йдеться не стільки про перехід, як про те, що релігійні громади не можуть бути частиною церкви, яка ставить своєю метою знищення української держави, культури, ідентичності і робить це неприховано, абсолютно прямо - зазначив Єленський.

Він також пояснив, що від громад, які переходять до ПЦУ не вимагають змінювати обряд богослужіння, календар чи інші важливі для них речі.

Українська держава хоче не щоб ці громади змінили богослужіння, чи змінили календар, чи богоповчальні постанови – про це абсолютно не йдеться - пояснив Єленський.

Доповнення

Митрополит Епіфаній вважає, що російська армія добровільно залишить Україну, як це сталося в Сирії. Він переконаний, що Господь створить умови, коли рф займеться внутрішніми проблемами.