С 2018 года в ПЦУ перешли 1,9 тысячи общин УПЦ (МП) – эксперт

Начиная с 2018 года из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешли более 1,9 тысячи религиозных общин. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, пишет УНН.

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Вообще, с того времени, когда Вселенский патриарх даровал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, из Московского патриархата в эту церковь перешло более 1,9 тысячи приходов - сказал Еленский.

Эксперт отметил, что это больше чем Польская, Албанская, Грузинская, Кипрская, Чешская православные церкви вместе взятые. Он также добавил, что в плане перехода речь идет прежде всего о том, что церковные общины в Украине не могут принадлежать к церкви, которая действует против Украины.

В данном случае речь идет не столько о переходе, как о том, что религиозные общины не могут быть частью церкви, которая ставит своей целью уничтожение украинского государства, культуры, идентичности и делает это неприкрыто, абсолютно прямо - отметил Еленский.

Он также пояснил, что от общин, которые переходят в ПЦУ не требуют менять обряд богослужения, календарь или другие важные для них вещи.

Украинское государство хочет не чтобы эти общины изменили богослужение, или изменили календарь, или богопоучительные постановления – об этом абсолютно не идет речь - пояснил Еленский.

Дополнение

Митрополит Епифаний считает, что российская армия добровольно покинет Украину, как это произошло в Сирии. Он убежден, что Господь создаст условия, когда рф займется внутренними проблемами.