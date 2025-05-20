С 2018 года в ПЦУ перешли 1,9 тысячи общин УПЦ (МП) – эксперт

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив
11:15 • 16036 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
07:47 • 27153 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 120052 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 83167 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 148963 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 107648 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 260829 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 129608 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 355310 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 98125 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
5.8м/с
52%
744мм
Популярные новости

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

20 мая, 05:24 • 11000 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

20 мая, 05:39 • 34845 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

20 мая, 05:59 • 51074 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

06:47 • 30272 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 58815 просмотра
публикации

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

11:15 • 16040 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 120059 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 117061 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 142636 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

19 мая, 12:24 • 260831 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Фиала

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Испания

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

07:01 • 59783 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 63729 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 61723 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 146324 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 149298 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

F-16 Fighting Falcon

Самоходная гаубица CAESAR

Телеграмма

Шахед-136

С 2018 года в ПЦУ перешли 1,9 тысячи общин УПЦ (МП) – эксперт

Киев • УНН

 • 686 просмотра

С 2018 года более 1,9 тысячи религиозных общин перешли из УПЦ МП в ПЦУ. По словам Еленского, общины не могут принадлежать к церкви, которая действует против Украины.

С 2018 года в ПЦУ перешли 1,9 тысячи общин УПЦ (МП) – эксперт

Начиная с 2018 года из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешли более 1,9 тысячи религиозных общин. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, пишет УНН.

Детали

Вообще, с того времени, когда Вселенский патриарх даровал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, из Московского патриархата в эту церковь перешло более 1,9 тысячи приходов

- сказал Еленский.

Эксперт отметил, что это больше чем Польская, Албанская, Грузинская, Кипрская, Чешская православные церкви вместе взятые. Он также добавил, что в плане перехода речь идет прежде всего о том, что церковные общины в Украине не могут принадлежать к церкви, которая действует против Украины.

В данном случае речь идет не столько о переходе, как о том, что религиозные общины не могут быть частью церкви, которая ставит своей целью уничтожение украинского государства, культуры, идентичности и делает это неприкрыто, абсолютно прямо

- отметил Еленский.

Он также пояснил, что от общин, которые переходят в ПЦУ не требуют менять обряд богослужения, календарь или другие важные для них вещи.

Украинское государство хочет не чтобы эти общины изменили богослужение, или изменили календарь, или богопоучительные постановления – об этом абсолютно не идет речь

- пояснил Еленский. 

Дополнение

Митрополит Епифаний считает, что российская армия добровольно покинет Украину, как это произошло в Сирии. Он убежден, что Господь создаст условия, когда рф займется внутренними проблемами.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Украина
Brent
$65.19
Bitcoin
$105,207.70
S&P 500
$5,957.61
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,237.71
Ethereum
$2,516.00