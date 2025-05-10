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Вперше за десятиліття: У Кирилівській церкві лунатиме молитва українською мовою

Київ • УНН

 • 918 перегляди

11 травня у Кирилівській церкві, вперше за багато років, пройде літургія українською мовою. Богослужіння о 9:00 звершить Митрополит Епіфаній. Трансляція буде онлайн.

Вперше за десятиліття: У Кирилівській церкві лунатиме молитва українською мовою

У неділю, 11 травня, в давній українській святині, унікальному храмі часів Київської Русі – Кирилівській церкві, вперше за багато десятиліть лунатиме Божественна літургія українською мовою. Про це інформує Православна Церква України (ПЦУ) у Facebook, передає УНН.

Деталі

Ця подія приурочена до четвертої неділі після Великодня.

Завтра, 11 травня, в давній українській святині, унікальній церкві, що збереглася до наших днів з часів княжої України-Руси – Кирилівській церкві – вперше за кілька десятиліть лунатиме молитва нашою рідною, українською мовою! Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершить тут Божественну літургію у четверту неділю після Пасхи. Початок богослужіння – о 9:00     

- повідомляє ПЦУ.

Кирилівська церква, заснована ще у XII столітті, є другою за значенням столичною святинею часів Київської держави після Софії Київської. Цей храм дивом зберігся майже у своєму первісному вигляді, переживши численні історичні випробування.

З 1994 року і до кінця січня 2025 року в Кирилівській церкві проводилися богослужіння Української православної церкви Московського патріархату. Проте, як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, термін договору про безоплатне користування храмом з цією юрисдикцією закінчився 30 січня 2025 року.

Вдячні Богові, що дарував нам можливість, нашій помісній автокефальній Українській Православній Церкві, молитися в цій давній українській святині нашою рідною, українською мовою. Слава Богу за все!

- йдеться у дописі ПЦУ.

Зазначається, що усі охочі зможуть долучитися до цієї історичної молитви онлайн. Трансляція богослужіння розпочнеться о 9:00 на офіційній фейсбук-сторінці, сторінці Митрополита Епіфанія, а також на ютуб-каналі Православної Церкви України.

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