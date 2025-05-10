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Впервые за десятилетие: В Кирилловской церкви будет звучать молитва на украинском языке

Киев • УНН

 • 612 просмотра

11 мая в Кирилловской церкви, впервые за много лет, пройдет литургия на украинском языке. Богослужение в 9:00 совершит Митрополит Епифаний. Трансляция будет онлайн.

Впервые за десятилетие: В Кирилловской церкви будет звучать молитва на украинском языке

В воскресенье, 11 мая, в древней украинской святыне, уникальном храме времен Киевской Руси – Кирилловской церкви, впервые за много десятилетий будет звучать Божественная литургия на украинском языке. Об этом сообщает Православная Церковь Украины (ПЦУ) в Facebook, передает УНН.

Детали

Это событие приурочено к четвертому воскресенью после Пасхи.

Завтра, 11 мая, в древней украинской святыне, уникальной церкви, сохранившейся до наших дней со времен княжеской Украины-Руси – Кирилловской церкви – впервые за несколько десятилетий будет звучать молитва на нашем родном, украинском языке! Блаженнейший Митрополит Епифаний совершит здесь Божественную литургию в четвертое воскресенье после Пасхи. Начало богослужения – в 9:00     

- сообщает ПЦУ.

Кирилловская церковь, основанная еще в XII веке, является второй по значению столичной святыней времен Киевского государства после Софии Киевской. Этот храм чудом сохранился почти в своем первоначальном виде, пережив многочисленные исторические испытания.

С 1994 года и до конца января 2025 года в Кирилловской церкви проводились богослужения Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако, как сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, срок договора о бесплатном пользовании храмом с этой юрисдикцией истек 30 января 2025 года.

Благодарны Богу, что даровал нам возможность, нашей поместной автокефальной Украинской Православной Церкви, молиться в этой древней украинской святыне на нашем родном, украинском языке. Слава Богу за все!

- говорится в заметке ПЦУ.

Отмечается, что все желающие смогут присоединиться к этой исторической молитве онлайн. Трансляция богослужения начнется в 9:00 на официальной фейсбук-странице, странице Митрополита Епифания, а также на ютуб-канале Православной Церкви Украины.

Напомним

Социологическое исследование показало снижение количества верующих в Украине с 74% в 2022 году до 68% в 2024. На западе страны верующих 85%, на востоке - 55%.

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