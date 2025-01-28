Релігійність в Україні: кількість віруючих після початку повномасштабної війни зменшилась

Українське суспільство демонструє досить високий рівень релігійності, однак останні дослідження свідчать про зниження числа тих, хто вважає себе віруючим, у 2023-2024 роках. Про це повідомив заступник директора соціологів служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Українське суспільство демонструє досить високий рівень релігійності. Станом на кінець 2010 року порівняно з 2000 роком число громадян, які визнавали себе віруючими збільшилося з 58% до 71%. Надалі ця частка стабілізувалася і до 2020 року коливалася в значеннях, близьких до 70% - зазначив експерт.

Відповідно до дослідженнь, які проводилися після початку гібридної війни в 2014 році і після початку повномасштабної війни у 2022 році фіксується збільшення числа тих, хто вважає себе віруючими.

Так, за словами, Міщенка, у 2022 році, з початком повномасштабної російської агресії число тих, хто назвав себе віруючими, збільшилося до 74%. Однак, так само як і невдовзі після початку гібридної війни у 2014-му в наступних роках відбувалося деяке зниження числа тих, хто вважають себе віруючими.

"Якщо у 2022 році таких віруючих було 74%, то за даними опитування 2024 року їх частка становила вже 68%",—зазначив Міщенко.

Також, він наголосив, що як і раніше, в Україні зберігаються значні регіональні відмінності у рівні релігійності. Так, на заході країни 85% людей визнають себе віруючими, тоді як на сході цей показник знижений до 55%.

Доповнення

У межах опитування взяло участь 2 017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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