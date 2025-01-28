Религиозность в Украине: количество верующих после начала полномасштабной войны уменьшилось

ukenru
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
13:25 • 49787 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

Эксклюзив
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
13:03 • 68652 просмотра

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
10:59 • 70879 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

Эксклюзив
Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
10:33 • 85332 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
28 января, 07:16 • 105782 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 127362 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 177462 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 138160 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 134577 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 126723 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дроны рф атаковали Чернигов: повреждены жилые дома

Дроны рф атаковали Чернигов: повреждены жилые дома

28 января, 05:17 • 41265 просмотра
Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

28 января, 06:55 • 97304 просмотра
В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

08:57 • 48755 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

09:09 • 107259 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

11:11 • 97107 просмотра
публикации
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

13:25 • 49787 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

13:03 • 68652 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

11:11 • 97107 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 177462 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 238079 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

13:12 • 31002 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

09:09 • 107259 просмотра
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 110710 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 111348 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 120485 просмотра
Актуальное
Религиозность в Украине: количество верующих после начала полномасштабной войны уменьшилось

Религиозность в Украине: количество верующих после начала полномасштабной войны уменьшилось

Киев  •  УНН

 • 8761 просмотра

Read in English

Социологическое исследование показало снижение количества верующих в Украине с 74% в 2022 году до 68% в 2024. На западе страны верующих 85%, на востоке - 55%.

Украинское общество демонстрирует достаточно высокий уровень религиозности, однако последние исследования свидетельствуют о снижении числа тех, кто считает себя верующим, в 2023-2024 годах. Об этом сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Украинское общество демонстрирует достаточно высокий уровень религиозности. По состоянию на конец 2010 года по сравнению с 2000 годом число граждан, которые признавали себя верующими увеличилось с 58% до 71%. В дальнейшем эта доля стабилизировалась и к 2020 году колебалась в значениях, близких к 70% 

- отметил эксперт.

Согласно исследованиям, которые проводились после начала гибридной войны в 2014 году и после начала полномасштабной войны в 2022 году фиксируется увеличение числа тех, кто считает себя верующими. 

Так, по словам, Мищенко, в 2022 году, с началом полномасштабной российской агрессии число тех, кто назвал себя верующими, увеличилось до 74%. Однако, так же как и вскоре после начала гибридной войны в 2014-м в последующие годы происходило некоторое снижение числа тех, кто считают себя верующими. 

"Если в 2022 году таких верующих было 74%, то по данным опроса 2024 года их доля составляла уже 68%", - отметил Мищенко.

Также, он отметил, что по-прежнему в Украине сохраняются значительные региональные различия в уровне религиозности. Так, на западе страны 85% людей признают себя верующими, тогда как на востоке этот показатель снижен до 55%.

Дополнение 

В рамках опроса приняло участие 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как изменилось количество верующих ПЦУ и УПЦ МП с начала полномасштабной войны - социология28.01.25, 14:59 • 12165 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы