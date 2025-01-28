Религиозность в Украине: количество верующих после начала полномасштабной войны уменьшилось

Украинское общество демонстрирует достаточно высокий уровень религиозности, однако последние исследования свидетельствуют о снижении числа тех, кто считает себя верующим, в 2023-2024 годах. Об этом сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Украинское общество демонстрирует достаточно высокий уровень религиозности. По состоянию на конец 2010 года по сравнению с 2000 годом число граждан, которые признавали себя верующими увеличилось с 58% до 71%. В дальнейшем эта доля стабилизировалась и к 2020 году колебалась в значениях, близких к 70% - отметил эксперт.

Согласно исследованиям, которые проводились после начала гибридной войны в 2014 году и после начала полномасштабной войны в 2022 году фиксируется увеличение числа тех, кто считает себя верующими.

Так, по словам, Мищенко, в 2022 году, с началом полномасштабной российской агрессии число тех, кто назвал себя верующими, увеличилось до 74%. Однако, так же как и вскоре после начала гибридной войны в 2014-м в последующие годы происходило некоторое снижение числа тех, кто считают себя верующими.

"Если в 2022 году таких верующих было 74%, то по данным опроса 2024 года их доля составляла уже 68%", - отметил Мищенко.

Также, он отметил, что по-прежнему в Украине сохраняются значительные региональные различия в уровне религиозности. Так, на западе страны 85% людей признают себя верующими, тогда как на востоке этот показатель снижен до 55%.

Дополнение

В рамках опроса приняло участие 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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