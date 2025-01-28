Как изменилось количество верующих ПЦУ и УПЦ МП с начала полномасштабной войны - социология

После начала полномасштабной войны в Украине изменилась религиозная принадлежность граждан. В частности, доля тех, кто относит себя к Православной церкви Украины (ПЦУ), продолжила расти. Об этом сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

"После начала полномасштабной войны наблюдалось увеличение доли тех, кто относил себя к Православной церкви Украины. Собственно, оно началось еще до начала полномасштабной войны. В 2021-м доля тех, кто относил себя к ПЦУ, составляла 24%, в 2022 году она увеличилась до 36%, в 2023 году до 42% среди всех опрошенных. Хотя в 2024 году эта доля уменьшилась до 35%", - отметил Мищенко.

По словам социолога, такое уменьшение тех, кто относил себя к Православной церкви Украины в 2024-м, в частности, связано с уменьшением отношения себя к православию. Потому что по сравнению с 2023-м количество таких людей снизилось с 61% до 51%.

"После начала полномасштабной войны существенно меньше стало тех, кто относит себя к верным УПЦ московского патриархата. В 2021 году таких было 13%, тогда как по данным последнего опроса такие составляют 5,5%", - подчеркнул Мищенко.

Справочно

В рамках опроса приняло участие 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним

В Львовской области не осталось ни одной зарегистрированной религиозной общины УПЦ МП. Из 54 общин, которые были до полномасштабного вторжения, 27 присоединились к ПЦУ, а 27 самостоятельно прекратили деятельность.