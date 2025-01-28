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Як змінилася кількість вірян ПЦУ та УПЦ МП з початку повномасштабної війни - соціологія

Як змінилася кількість вірян ПЦУ та УПЦ МП з початку повномасштабної війни - соціологія

Київ • УНН

 • 27627 перегляди

Частка вірян ПЦУ зросла з 24% у 2021 році до 35% у 2024, тоді як УПЦ МП зменшилася з 13% до 5,5%. Загальна кількість православних віруючих знизилася з 61% до 51% за останній рік.

Після початку повномасштабної війни в Україні змінилася релігійна приналежність громадян. Зокрема, частка тих, хто відносить себе до Православної церкви України (ПЦУ), продовжила зростати. Про це повідомив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Після початку повномасштабної війни спостерігалося збільшення частки тих, хто відносив себе до Православної церкви України. Власне, воно почалося ще до початку повномасштабної війни. В 2021-му частка тих, хто відносив себе до ПЦУ, становила 24%, в 2022 році вона збільшилася до 36%, в 2023 році до 42% серед усіх опитаних. Хоча у 2024 році ця частка зменшилася до 35%", - зазначив Міщенко.

За словами соціолога, таке зменшення тих, хто відносив себе до Православної церкви України у 2024-му, зокрема, повʼязана зі зменшенням відношення себе до православʼя. Бо в порівнянні з 2023-м кількість таких людей знизилася з 61% до 51%.

"Після початку повномасштабної війни істотно менше стало тих, хто відносить себе до вірних УПЦ московського патріархату. В 2021 році таких було 13%, тоді як за даними останнього опитування такі становлять 5,5%", - підкреслив Міщенко.

Довідково 

У межах опитування взяло участь 2 017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо 

У Львівській області не залишилося жодної зареєстрованої релігійної громади УПЦ МП. З 54 громад, що були до повномасштабного вторгнення, 27 приєдналися до ПЦУ, а 27 самостійно припинили діяльність.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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